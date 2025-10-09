กรมอุตุนิยมวิทยา คาด ฤดูหนาว68 เริ่มปลายเดือนต.ค. แต่อากาศเย็นจะน้อย กว่าปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา คาด ฤดูหนาว ปี 2568 จะเริ่มประมาณปลายเดือน ต.ค. สิ้นสุดปลายเดือน ก.พ.2569 โดยอากาศจะเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2568 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความโดยระบุว่า “สำหรับปี 2568 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม 2568 และสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์คือช่วงกลางเดือนตุลาคม)
ปีนี้อากาศจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21°C (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปี 2567 คือ 20.7°C)
ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ขอให้ชาวภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วม”
ขอบคุณเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา