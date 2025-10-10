ชีวิตคุณภาพ

ด่วนที่สุด ทช. รับอาสาสมัคร ประคองโลมา ป่วยเกยตื้น 24 ชม.

วันที่ 10 ตุลาคม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.กำลัง หาอาสาสมัคร จำนวนมาก เพื่อช่วยประคองโลมา ที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต

“โลมาชื่อ น้องซาบีเราะ โลมาลายแถบ ที่เกยตื้น ที่อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีเวลาทำงาน 4 ช่วงเวลาคือ ช่วง 7:00-12:00, 13:00-18:00, 18:00-24:00 และ 00:00-7:00

คุณสมบัติอาสาสมัคร สุขภาพแข็งแรง, นอนหลับเพียงพอ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ให้ มาก่อนเวลา 30 นาที เพื่อเข้าฟังการวางแผน สิ่งที่ต้องเตรียมมา ระหว่างปฏิบัติงานคือ ชุดลงน้ำ, อุปกรณ์อาบน้ำ (ตัวเอง) กิจกรรมที่อาสาสมัครจะได้ทำ ช่วยประคองโลมา ในน้ำ ทำกายภาพบำบัด ตรวจวัดสัญญาณชีพ ช่วยสัตวแพทย์ป้อนอาหาร – ฉีดยา” นายปิ่นสักก์ กล่าว

