ด่วนที่สุด ทช. รับอาสาสมัคร ประคองโลมา ป่วยเกยตื้น 24 ชม.

ด่วนที่สุด ทช.รับอาสาสาสมัครประคองโลมาป่วยเกยตื้น 24 ชม.
วันที่ 10 ตุลาคม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.กำลัง หาอาสาสมัคร จำนวนมาก เพื่อช่วยประคองโลมา ที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต
“โลมาชื่อ น้องซาบีเราะ โลมาลายแถบ ที่เกยตื้น ที่อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีเวลาทำงาน 4 ช่วงเวลาคือ ช่วง 7:00-12:00, 13:00-18:00, 18:00-24:00 และ 00:00-7:00
คุณสมบัติอาสาสมัคร สุขภาพแข็งแรง, นอนหลับเพียงพอ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ให้ มาก่อนเวลา 30 นาที เพื่อเข้าฟังการวางแผน สิ่งที่ต้องเตรียมมา ระหว่างปฏิบัติงานคือ ชุดลงน้ำ, อุปกรณ์อาบน้ำ (ตัวเอง) กิจกรรมที่อาสาสมัครจะได้ทำ ช่วยประคองโลมา ในน้ำ ทำกายภาพบำบัด ตรวจวัดสัญญาณชีพ ช่วยสัตวแพทย์ป้อนอาหาร – ฉีดยา” นายปิ่นสักก์ กล่าว