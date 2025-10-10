กรมธรณี เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 7.4 ที่ฟิลิปปินส์ ชี้ ไม่กระทบไทย

เปิดเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ที่ฟิลิปปินส์ เกิดจากการชนกันของแผ่นทะเลฟิลิปปินส์-แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ชี้ทางการฟิลิปปินส์ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิ ยันไม่กระทบไทย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานว่า เมื่อเวลา 08.43 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.4 ที่ระดับความลึก 58.1 กิโลเมตร จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Major) จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว อยู่ห่างจากเมือง Santiago ประเทศฟิลิปปินส์ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 20 กิโลเมตร ละติจูด 7.265 องศาเหนือ ลองจิจูด 126.755 องศาตะวันออก ทั้งนี้ มีแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) จำนวน 2 ครั้ง ขนาด 5.6 และขนาด 5.9 ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่10 ตุลาคม 2568 เวลา 10.20 น.)
โดย แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการชนกันของแผ่นทะเลฟิลิปปินส์ (Philippines sea plate) กับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasia plate) ส่งผลให้แผ่นทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย
ขณะที่ทางการของประเทศฟิลิปปินส์ออกประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิ โดยตรวจพบคลื่นสึนามิสูง 50 เซนติเมตร คาดการณ์ว่าเมื่อคลื่นพัดเข้าหาชายฝั่งบริเวณเมือง Mindanao และเมือง Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ และครอบคลุมบางส่วนของประเทศอินโดนีเซียด้วย โดยคลื่นอาจมีความสูงประมาณ 3 เมตร
รายงานความเสียหายเบื้องต้น พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมาก ไฟฟ้าในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ ทางการฟิลิปปินส์ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนและภาคเอกชนบางแห่งประกาศหยุดงาน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นและแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีความเสียหายหรือผลกระทบเพิ่มเติม ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะดำเนินการรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป