15ต.ค. ‘โสภณ’ เปิดชี้แจงกองทุนบัตรทอง ปี 69 มอบรางวัลใช้นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยดีเด่น
วันนี้ (10 ตุลาคม 2568) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนมากว่า 2 ทศวรรษ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพภาครัฐรองรับ สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งการขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมของหน่วยบริการ ในระบบทั่วประเทศที่เป็นหัวใจสำคัญดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนบัตรทองในปีงบประมาณ 2569 เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ สปสช. จึงจัดการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวปาฐกถา “ทิศทางการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพไทย” ซึ่ง นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเป็นผู้กล่าวรายงาน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3–4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดการประชุมฯ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“สำหรับการประชุมฯ นี้ ในงานจะมีการบรรยายและอภิปรายในหลายหัวข้อสำคัญเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบบัตรทอง อาทิ “ผลการศึกษาการประเมินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในด้านการบริหารจัดการและนัยยะจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย” โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) การอภิปราย “เสริมประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยั่งยืน” และการชี้แจง “จุดเน้นและประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารกองทุนปี 2569” โดยผู้บริหารระดับสูงของ สธ. และ สปสช. เพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจแนวทางการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากงบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์” นพ.จเด็จ กล่าว
เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในการประชุมฯ นี้ จะมีพิธีรับมอบ “รางวัลสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยดีเด่น” ให้กับหน่วยบริการและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นการใช้นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและระบบบริการสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยังจะมีพิธีลงนามความร่วมมือ “ยกระดับ อสม. ยุคใหม่ สู่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสุขภาพชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน” ระหว่างกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ สปสช. ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
นพ.จเด็จ กล่าวว่า การประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนฯ ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายและแนวทางบริหารงบประมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ สภาวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของไทยให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง
“สปสช. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง” นพ.จเด็จ กล่าว