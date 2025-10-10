สปส.เปิดเวทีรับฟังความเห็น ‘สูตรบำนาญ CARE’ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมวัยเกษียณ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39” เพื่อชี้แจงและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ
โดยมีการนำเสนอ “สูตร Care” ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ สปส. กำลังศึกษาและพิจารณานำมาใช้ในอนาคต โดยมี นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการ สปส. คณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคม และที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 (เฉพาะกิจ) ผู้บริหาร สปส. นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เข้าร่วม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
น.ส.บุปผา กล่าวว่า สปส.ได้มีการพิจารณาปรับปรุง สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบอร์ดประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ และผู้แทน สปส. ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน รวมถึงศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านจากการปรับสูตรบำนาญที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบำนาญอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการจ่ายประโยชน์ทดแทน
“การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทั้งจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 นายจ้าง หรือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีชราภาพ รวมทั้ง ผู้รับเงินบำนาญ กองทุนประกันสังคมอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพใหม่สูตรบำนาญ Care ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน” น.ส.บุปผา กล่าว
เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สูตรดังกล่าว เป็นแนวคิดการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ ที่คำนึงถึงฐานเงินเดือนเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการทำงานของผู้ประกันตน (Career Average Revalued Earnings) แทนการคำนวณจากฐานเงินเดือนช่วงท้ายของการทำงานตามระบบเดิม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับเงินบำนาญ โดยผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ จะได้นำมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) และ บอร์ดประกันสังคมและที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขและจัดทำกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพต่อไป
“สำหรับผู้ประกันตนที่รับบำนาญอยู่แล้ว จะไม่มีใครได้รับเงินบำนาญลดลง หากสูตรใหม่ได้เพิ่มขึ้น จะได้รับการปรักเพิ่มเงินบำนาญอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสูตรใหม่ที่ทำให้ได้รับเงินบำนาญน้อยกว่าสูตรเดิมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ผู้ที่จะเกษียณ เริ่มรับเงินบำนาญ ภายใน 5 ปี ตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้) จะได้รับการชดเชยส่วนต่างของเงินบำนาญตามที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญไปตลอดชีวิต” น.ส.บุปผา กล่าวและว่า ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรบำนาญชราภาพ (สูตร Care) โดยวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนา และการเสวนาหัวข้อ “ทำไมต้องเป็นบำนาญสูตร Care” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และนักวิชาการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สปส.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ได้ที่ www.law.go.th หรือผ่านแอพพลิเคชัน Line Official Account ของ สปส. ระหว่างวันที่ 1–17 ตุลาคม 2568 อีกด้วย