สภาองค์การลูกจ้างฯ ห่วง ‘สูตร Care’ ซับซ้อน-ทำแรงงานค่าจ้างต่ำบำนาญลด
“การคำนวณบำนาญสูตร Care จะกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน ยิ่งมีการใช้แต้มบำนาญเข้ามาคำนวณ กลุ่มลูกจ้างนี้แทบไม่มีโอกาสได้แต้มบำนาญเพิ่ม ซึ่งแต้มบำนาญของลูกจ้างกลุ่มนี้โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 0.6-0.7 โดยคิดจากฐานเงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำย้อนหลังเมื่อปี 2542” นายวิทยา กล่าว
นายวิทยา กล่าวอีกว่า จากการคำนวณเบื้องต้น กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวที่เคยได้รับเงินบำนาญเฉลี่ยราว 3,400 บาทต่อเดือนตามสูตรเดิม จะเหลือเพียงประมาณ 3,100 บาท หากใช้สูตร Care ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสูตรเดิมยังคงสร้างความเป็นธรรมให้แก่ลูกจ้างกลุ่มนี้อยู่ โดยมองว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มลูกจ้างที่รับค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งคิดเป็นราว 40% ของแรงงานในระบบ
“ทางสภาฯ ยังยืนยันเห็นชอบในหลักการคำนวณบำนาญแบบเดิม คือใช้วิธีเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 นั้น สูตร Care อาจมีความเหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากมีการโยกย้ายผู้ประกันตนจากมาตรา 39 เข้ามาอยู่ในระบบมาตรา 33 มากขึ้น ก็อาจส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ยของระบบลดลงได้” นายวิทยา กล่าว
ทั้งนี้ นายวิทยา ยังสะท้อนมุมมองว่า สปส. ไม่ได้มองว่าเป็นหน่วยงานประกันสังคมจริงๆ แต่มองว่าเป็นเหมือน ‘ประกันภัย’ มากกว่า ซึ่งมองแต่ผลประโยชน์ โดยการพยายามทำให้ไม่ให้มีผู้ใดเสียประโยชน์ และสูตร Care เป็นระบบคำนวณที่ซับซ้อนกว่าสูตรเดิมมาก แต่จากการประชุมในวันนี้ เราได้เห็นถึงเจตนาของหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคต และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนอย่างเป็นรูปธรรม