สปสช.ยันจ่าย รพ.ครบแน่! เงินงวดสุดท้ายไม่กระทบคุณภาพรักษา ลั่น!ไม่มีโบนัสตั้งแต่ปี58
วันนี้ (10 ตุลาคม 2568) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสโจมตี สปสช. ว่าเบี้ยวหนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศ และกระทบกับคุณภาพการรักษพยาบาล ว่า ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจับแพะชนแกะ การมีภาระค้างจ่ายต่อโรงพยาบาล ไม่กระทบกับการให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดเพราะการดูแลรักษาต่างๆ มีมาตรฐานวิชาชีพกำกับ และมีกระบวนการติดตามควบคุมให้การดูแลรักษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่แต่ละวิชาชีพกำหนดไว้
“นอกจากนี้ สปสช. ก็ไม่ได้เบี้ยวหนี้โรงพยาบาลแต่อย่างใด สปสช. ได้จ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่โรงพยาบาลสำหรับปีงบประมาณ 2568 ไปเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงงวดสุดท้ายระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2568 ที่ยังเป็นภาระค้างจ่าย เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณการเข้ารับบริการมากเกินกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่าที่ สปสช. ได้รับจัดสรรมา ซึ่งมติบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ได้เสนอของบกลางจำนวนกว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสำหรับงวดสุดท้ายแล้ว โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า ดังนั้น โรงพยาบาลจะได้รับเงินที่ค้างจ่ายอย่างแน่นอน” ทพ.อรรถพร กล่าวและว่า นอกจากนี้ กระแสโจมตียังระบุว่า สปสช. ไม่มีเงินจ่ายให้โรงพยาบาล แต่กลับมีเงินมาจ่ายโบนัสให้บุคลากรของ สปสช.เอง เป็นเรื่องโกหก เพราะไม่ได้จ่ายเงินโบนัสแก่บุคลากรมาเป็นสิบปี ตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน และไม่ควรจับแพะชนแกะ เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาผสมรวมกัน