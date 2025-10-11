ประกันสังคม รุดช่วยทายาท 2 ผู้เสียชีวิตน้ำท่วมอยุธยา มอบเงินเยียวยารวมกว่า 1.5 แสนบาท
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต โดยแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้ประกันตนที่ประสบเหตุ พร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน
นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ประกันตนเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายวรวุฒิ เพิ่มพิพัฒน์ เสียชีวิตเนื่องจากเรือคว่ำจากกระแสน้ำ ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินค่าทำศพ และเงินบำเหน็จชราภาพ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 50,076.59 บาท
2. นายทศพล เอนก เสียชีวิตเนื่องจากกระแสน้ำดูดร่างเข้าไปในท่อส่งน้ำ ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินบำเหน็จชราภาพ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 101,663.33 บาท
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน รวมถึงสิทธิที่มีต่อครอบครัวของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง โดยในกรณีเสียชีวิตด้วยเหตุที่ไม่เนื่องจากการทำงาน ทายาทของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ดังนี้
1. เงินค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท
2. เงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล
3. เงินสงเคราะห์กรณีตาย สำหรับผู้ประกันตนที่มีการส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 36 เดือนขึ้นไป
“สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบประกันสังคม ว่าสามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตได้ในทุกช่วงเวลา” นางสาว บุปผา กล่าว