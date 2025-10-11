กรมจัดฯ ลุยตรวจโรงงาน จ.ชลบุรี เจอนายจ้างไม่แจ้งต่างด้าวออกจากงาน 92 คน จ่อปรับตามกฎหมาย

กรมการจัดหางาน เดินหน้าเข้ม! ตรวจ รง. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชลบุรี พบ นายจ้าง ไม่แจ้งต่างชาติออก 92 คน จ่อปรับตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยังคงเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการอย่างเข้มข้น โดยส่งเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติ และนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการใช้มาตรการตรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก เพื่อตรวจแนะนำการจ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกต้อง แก่นายจ้าง สถานประกอบการ การแจ้งเข้า – ออก การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน สิทธิและประเภทงานที่สามารถทำได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินการขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างชาติสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการผลิตและส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการดังกล่าวมีการจ้างงานแรงงานไทย 3,235 คน และแรงงานต่างชาติ 513 คน ซึ่งทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
“อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวของกรมการจัดหางาน พบว่า บริษัทไม่แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อคนต่างชาติออกจากงาน ภายใน 15 วัน ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 13 และมีโทษตามมาตรา 103 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าจึงทำบันทึกเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับกับนายจ้างดังกล่าว” นายพิเชษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-354-1729 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2กรมการจัดหางาน