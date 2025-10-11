14 ต.ค.นี้ อย. เปิดลงทะเบียน ‘ร้านยาสุขกาย สบายกระเป๋า’ ยกระดับบริการ ลดภาระประชาชน

14 ต.ค.นี้ อย. เปิดลงทะเบียน ‘ร้านยา สุขกาย สบายกระเป๋า’ ยกระดับบริการ ลดภาระประชาชน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดทางให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนเลือกซื้อยาจากร้านยาภายนอกเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดย อย. เปิดให้ร้านยาที่มีความพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ อย. จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานบริการแก่ประชาชน โดย อย. ได้ทำถาม-ตอบ เพื่อความชัดเจน
Q1: ร้านยาแผนปัจจุบันทุกแห่งที่มีใบอนุญาตขายยาถูกต้องตามกฎหมาย สามารถรับใบสั่งยา และจ่ายยาตามใบสั่งได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้อยู่แล้ว ทำไมต้องมีระบบลงทะเบียนร้านยา เข้าร่วมโครงการฯ
A1 : ร้านขายยาแผนปัจจุบันเกือบสองหมื่นแห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมในการจัดบริการจ่ายยาตามใบสั่งยาไม่เท่ากัน (บางร้านขายยาไม่เคยมีใบสั่งยามาที่ร้านมาก่อนเลย) เกรงว่า เมื่อผู้ป่วยถือใบสั่งยาแล้วไปรับบริการร้านยาที่ไม่พร้อม จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ หรือได้รับบริการไม่ดี ดังนั้น จึงเห็นร่วมกันว่าควรมีกระบวนการแนะนำร้านยาที่มีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประชาชนที่จะถือใบสั่งยา ไปซื้อยาที่ร้านยา ไม่ลิดรอนสิทธิผู้ใด ดำเนินการโดยสมัครใจ
Q2 : ร้านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เหล่านี้ มีความพร้อมแตกต่างจากร้านยาทั่วไปอย่างไร
A2 : ร้านยาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
– พร้อมในการจัดหายาให้ครบถ้วน และถูกต้องตามใบสั่งยาฯ
– พร้อมในการให้ข้อมูลร้านยาเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสอบถาม ก่อนเข้ามารับบริการ
– พร้อมในการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน หากกรณีมีปัญหาในใบสั่งยา
– พร้อมที่จะเคร่งครัดกับมาตรฐานการจ่ายยาตามใบสั่งฯ เพื่อให้ความเชื่อมั่นของผู้มารับบริการ
– พร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพ และสภาวิชาชีพฯ
Q3 : ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีความสำคัญอย่างไร
A3 : เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อ 1) แสดงเจตนาและแสดงความมุ่งมั่น ที่จะเตรียมตัวเองให้เกิดความพร้อมในการให้บริการจ่ายยาตามใบสั่งยา 2) เพื่อให้ สมาคมวิชาชีพ สภาวิชาชีพ มีข้อมูลสำหรับการกำกับดูแล และ สนับสนุนให้เฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ร้านยาให้บริการได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม สมเจตนารมณ์ของโครงการ 3) เพื่อแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับผู้มารับบริการ
Q4 : การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ยากหรือไม่
A4 : สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ อย. จัดทำขึ้น ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยคาดว่าใช้เวลาลงทะเบียนไม่เกิน 5 นาที ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 68 เป็นต้นไป
Q5 : ร้านยาทั่วไปที่ไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จะรับใบสั่งยา จ่ายยาตามใบสั่งได้หรือไม่
A5 : ทำได้ แต่ขอให้กรุณาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้พร้อม ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่า สมประโยชน์ของผู้มารับบริการ
Q6 : ร้านยาแนะนำ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำเป็นต้องให้บริการ Telepharmacy หรือไม่
A6 : ร้านยาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกร้าน สามารถรับใบสั่งยา และจ่ายยาตามใบสั่งฯ โดยเภสัชกร ณ ร้านยา ได้อยู่แล้วเป็นพื้นฐาน แต่ก็อาจจะมีบริการ Telepharmacy ขึ้นมาเป็นบริการเสริม เป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจ แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ อย. และ สภาเภสัชกรรมกำหนด