‘ตรีนุช’ ห่วงน้ำท่วม ส่งผู้ตรวจฯ มอบถุงยังชีพ บริการดูแล-ซ่อมของเสียหาย ให้ประชาชน

“ตรีนุช” ห่วงใยน้ำท่วม ส่งผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ ดูแลประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนตร์ที่ได้รับความเสียหาย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวจีระภา บุญรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายยุทธนา บัวจุน ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย จุดพื้นที่น้ำท่วมหมู่ที่ 10 จำนวน 60 ครัวเรือน และในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จำนวน 30 ครัวเรือน
นางสาวจีระภา บุญรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำดื่ม ปลากระป๋อง มอบให้กับชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำยารักษาโรค มามอบให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลร่มฉัตร จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ และการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนตร์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 30 ราย