เฮ้ง มอบ​ อธิบดีอุทยานฯลงพื้นที่ฝั่งอันดามัน สั่งคุมเข้มไม่ทำลายทรัพยากรฯ ย้ำทุกที่ลดขยะจากอาหารกินเหลือ

เฮ้ง มอบ อธิบดีอุทยานฯลงพื้นที่อุทยานฯทางทะเลฝั่งอันดามัน สั่งคุมเข้มการท่องเที่ยวไม่ทำลายทรัพยากรฯ ย้ำทุกพื้นที่ลดขยะจากอาหารกินเหลือ
วันที่ 11 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มอบนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯลงพื้นที่อุทยานฯทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยมีการ ประชุม ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น
นายอรรถพล ได้เน้นย้ำและพิจารณามาตรการสำคัญหลายประการ ได้แก่ การนำระบบ E-Ticket มาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และลดการใช้กระดาษในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การปรับปรุงระบบจองที่พัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดูแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ทบทวนและวางแผนมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว การยกระดับการบริการ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
นายอรรถพล กล่าวว่า นายสุชาติให้ความสำคัญและฝากเน้นย้ำกับทุกอุทยานเรื่องการดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการ “อนุรักษ์ ทะเล” ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลไทยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงให้กำหนดแนวทางการสำรวจทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ สัตว์ทะเลหายาก และการติดตามสถานการณ์ ปะการังฟอกขาว เพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และนโยบายเร่งด่วนของรองนายกฯ เรื่องการ จัดการขยะ โดยเฉพาะขยะอาหาร (Food Waste) เพื่อเป้าหมาย “ประเทศไทยไร้ขยะอาหาร” ซึ่งมีคำสั่งให้ทุกอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศจัดทำ แผนปฏิบัติการกำจัดขยะ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพไปก่อนนี้แล้วซึ่งจะได้ติดตามผลต่อไปอย่างใกล้ชิด