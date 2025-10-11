กทม. เข้มตรวจ ‘การเคลื่อนตัวอาคาร’ ถ.สามเสน วางแผนจราจรรับเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนสามเสนทรุดตัวบริเวณแยกวชิรพยาบาลถึงแยกซังฮี้ เขตดุสิต
โดยปัจจุบันผู้รับจ้างของ รฟม. ได้ดำเนินการถมวัสดุลงไปจนถึงระดับประมาณ -10.0 เมตร และอยู่ระหว่างการดำเนินการเสริมความแข็งแรงของดินภายในพื้นที่ พร้อมรื้อย้ายอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบอาคารเอกชน พร้อมติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของอาคารและตรวจติดตามอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้สำนักงานเขตดุสิตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประสานตำรวจจราจรท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และวางแผนการจัดการจราจรเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบนโยบายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมถึงให้มีการซักซ้อมแผนอพยพเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภายในหลุมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน