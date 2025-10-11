ด่วน! กกจ.รับสมัครคนทำงานมาเก๊า ตำแหน่งผู้นำทีมบริการ ระดับ Elite เงินเดือนสูงสุดกว่า 9 หมื่นบาท

ด่วน!!! กรมการจัดหางาน รับสมัครคนทำงานมาเก๊า ตำแหน่งผู้นำทีมบริการระดับ Elite เงินเดือนสูงสุดกว่า 9 หมื่นบาท ยื่นสมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 14 ตุลาคม 2568
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกกจ.เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Macau Ltd. ในเขตพื้นที่พิเศษมาเก๊า ซึ่งประกอบกิจการด้านโรงแรม ร้านอาหารและคาสิโน ในตำแหน่ง ผู้นำทีมบริการระดับ Elite (Elite server Team Leader) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 24,400 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 96,868 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ มีที่พักชั่วคราวตามกฎหมาย จัดอาหารให้ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน ประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
นายพิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ อายุระหว่าง 21-35 ปี เพศหญิง ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป เพศชาย ส่วนสูง 175 เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีใบรับรองความรู้ด้านการบริการร้านอาหาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ภาษาจีนกลางได้ และภาษากวางตุ้งขึ้นพื้นฐาน มีมารยาท บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นกะได้
“ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง ผู้สมัครเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนเดินทางไปทำงาน คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือบริการใดๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท” อธิบดี กกจ. กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือ เพจเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 022451034 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน