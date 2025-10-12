‘พัฒนา’ ประเดิมประชุมบอร์ด สปสช. นัดแรก ไฟเขียวเพิ่มบริการ MR Linac เครื่องฉายรังสีสามมิติ รักษา 9 มะเร็ง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เป็นประธานการประชุมฯ เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอ “บริการรังสีสามมิติแปรความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็ก” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ซึ่งเป็นบริการการแพทย์ขั้นสูง โดยให้ใช้งบประมาณจากงบบริการกรณีเฉพาะ ของปีงบประมาณ 2569 รวม 18 ล้านบาท พร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบบัตรทองได้เข้าถึงบริการ ทั้งนี้ บริการการแพทย์ขั้นสูงด้วยเครื่องฉายรังสีสามมิติ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลศิริราชเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถให้บริการนี้ได้
นายพัฒนา กล่าวว่า เครื่องฉายรังสีสามมิติ หรือที่เรียกว่า “MRI-guide liner accelerator” (MR Linac) เป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากมีระบบการทำภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนเตียงฉายรังสี ทำให้เห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้อย่างชัดเจน ส่งผลทำให้เห็นการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือการเปลี่ยนรูปร่างของก้อนเนื้อในแต่ละครั้งที่ฉายรังสีรักษาได้ ทำให้แพทย์ผู้ให้การรักษาสามารถปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมกับภาวะของก้อนเนื้อที่เปลี่ยนไปได้ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการฉายรังสีรักษา จากข้อมูลจากการใช้เครื่อง MR Linac ในตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี และมะเร็งตับอ่อน พบว่ามีประสิทธิภาพการรักษาที่ดี ดังนั้นในวันนี้ บอร์ด สปสช. ได้อนุมัติให้เป็นบริการเพื่อเพิ่มการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทอง ทำให้เข้าถึงการรักษาด้วยเครื่องมือและบริการทางการแพทย์ขั้นสูงดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
“การบรรจุเทคโนโลยีฉายรังสีสามมิติด้วยเครื่อง MR Linac ในระบบบัตรทอง ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคป่วยมะเร็งได้รับการดูแลรักษาด้วยเครื่องมืออันทันสมัยในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว” ประธานบอร์ด สปสช. กล่าว
ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จากการติดตามและศึกษาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้ใช้เครื่องรังสีสามมิติแปรความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็ก หรือเครื่อง MR Linac มาตั้งแต่ปี 2564 พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา และมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2567 มีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องนี้ถึง 261 ราย
สำหรับในส่วนผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่มีภาวะเจ็บป่วยในกลุ่มโรคที่เข้าเงื่อนไขการเข้ารับบริการด้วยเครื่องรังสีสามมิติแปรความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนฯ มีทั้งหมด 9 โรค ประกอบด้วย 1.มะเร็งที่ศีรษะและคอ 2.มะเร็งช่องท้อง 3.มะเร็งปอด 4.มะเร็งตับ 5.มะเร็งเต้านม 6.มะเร็งต่อมลูกหมาก 7.มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 8.มะเร็งสมอง และ 9.มะเร็งอื่นๆ ที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย ซึ่งตั้งเป้าหมายผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองที่เข้าเงื่อนไขเข้ารับบริการปีละ 150 คน งบประมาณจำนวน 18 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายปีให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพราะเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษา ครอบคลุมการให้บริการ 3 รายการ คือ บริการการถ่ายภาพด้วยเครื่องจำลอง บริการทวนสอบตำแหน่งการฉายรังสีด้วย MRI/รังสีรักษาปรับตัว และบริการคำนวณปริมาณ/ปรับทวนสอบด้วยภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
“แนวโน้มผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 1 แสนรายต่อปี และด้วยเป็นโรคที่มีภาวะซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ เพื่อทำการรักษา ซึ่งจากมติบอร์ด สปสช. ในวันนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้นภายใต้สิทธิบัตรทองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน สปสช. ก็จะเร่งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการหาแนวทางการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว