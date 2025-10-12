ฝนถล่มนับชั่วโมง กทม.อ่วม รถติดหลายพื้นที่ เขตพระนคร เผยเส้นทางน้ำรอระบาย แนะเลี่ยง

ฝนถล่มนานนับชั่วโมง กทม.-ปริมณฑล น้ำท่วมขัง-รถติดหนึบหลายพื้นที่ เขตพระนคร เผยเส้นทางน้ำขัง แนะเลี่ยง
โดย เพจ จส.100 โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “เวลา 15.22 น. หน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า +เมเจอร์ปิ่นเกล้า ปริมาณรถมาก ฝั่งเซ็นทรัลท้ายแถวชนแยกบรมฯ ฝั่งเมเจอร์ท้ายแถวเลยเมเจอร์ ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังเลนซ้ายเป็นบางจุด ใช้ที่ปัดประดับ 2 (เครดิต//RT@kitti_dad)
เวลา 15.25 น.ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ขาเข้า รถติดยาว ฝนตกหนัก (เครดิต//RT@muffinluffy)”
ทั้งนี้ สวพ.91 รายงานผ่าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เวลา 15.20 น.ฝนตก-ไฟทางแยกดับ จราจรปทุมวันลงพื้นที่ ใช้สัญญาณมือ กระบองไฟ ระบายรถรอบทางแยก ขอปชช.ผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามจราจร”
อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพระนคร ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง พร้อมอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.45 น. ของวันนี้ (12 ต.ค. 68) พบมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันที เพื่อเร่งตรวจสอบจุดน้ำท่วมขัง และกิ่งไม้/ต้นไม้ล้ม พร้อมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่พี่น้อง ประชาชน
ทั้งนี้ มีน้ำรอระบายในหลายๆ พื้นที่
- ถนนจักรเพชร
- ถนนสะพานพุทธ
- ถนนตรีเพชร
- ซอยสำราญราษฎร์
- ถนนบ้านหม้อ
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และใช้ความระมัดระวังในสัญจร”
ทั้งนี้ จส.100 รายงานเมื่อเวลา 16.00 น. กทม. ฝนตก เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางซื่อ ดุสิต พญาไท บึงกุ่ม พระโขนง ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันตก / ปริมาณฝนสูงสุดเขตภาษีเจริญ 91.0 มม.
ล่าสุด สำนักงานเขตปทุมวัน ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ ห้าง VELAA ถนนหลังสวน
ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย ฝ่ายโยธา (หน่วย BEST) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายเทศกิจ
ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บนถนนหลังสวน โดยได้เร่งกวาดน้ำออกจากถนน รวมถึงการขุด ลอก หยิบขยะที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ซึ่งทางห้างแจ้งว่า มักจะมีแอ่งน้ำตรงบริเวณหน้า VELAA เหตุเกิดจากพื้นลาดเอียงไม่เสมอกัน และได้ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ จะได้ประสานกับ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่อไป