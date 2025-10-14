สถาบันพระบรมราชชนก จ่อคุย ’อนุทิน‘ ทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ผลิตหมอไปทำงาน ‘สถานีอนามัย‘

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า สำหรับแผนการผลิตแพทย์ใน “โครงการ 9 หมอ ใน 10 ปี” เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มบุคลากรทางสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือ สบช. ที่ในแต่ละปี สบช. มีนักศึกษาที่เรียนจบแพทย์และสาขาอื่นในงานสาธารณสุข ประมาณ 6,200 คน ในส่วนนี้จะต้องมีสถานที่ฝึกหัดวิชาชีพ ปกติก็จะต้องไปฝึกในโรงพยาบาลต่างๆ แต่ปีนี้จะเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะมีแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุขไปทำงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หรือ สอน. ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นได้จะเป็นสัญญาณที่ดีของระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ทั้งนี้ สอน. มีจำนวน 92 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้เราจึงอยากทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 93 พรรษา โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะทำให้ สอน. ขยายตัวเป็นหน่วยบริการระดับจังหวัดได้ มีบุคลากรมากกว่า 7 คน เครื่องมือมีความพร้อมมากกว่าสถานีอนามัยทั่วไป ฉะนั้น โครงการนี้จะเป็นการยกระดับระบบบริการด้วยหลักการ “สร้าง นำ ซ่อม” ของสบช. เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่การป้องกันก่อนป่วย
ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเสนอโครงการให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งถ้าดำเนินการได้แล้วเสร็จ ก็จะสามารถประกาศโครงการได้ก่อนการเปิดระบบ TCAS69 รับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2569 ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นรุ่นแรกที่มีแพทย์ 92 ตำแหน่งไปบรรจุที่ สอน. 92 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกับ 8 หมอ ได้แก่ พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล, นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยสาธารณสุข, ทันตแพทย์, เภสัชกร, นักฉุกเฉินการแพทย์ และแพทย์แผนไทย เรื่องต่อไปที่จะเสนอกับท่านนายกฯ คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรที่ต้องมาทำงานในระบบปฐมภูมิ ผ่านการบรรจุตำแหน่งทางราชการใน สอน. ให้กับนักศึกษารุ่นแรกนี้ นอกจากนั้นก็จะมีระบบสวัสดิการอื่น ให้เทียบเท่ากับการไปทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลจังหวัด เช่น ค่าตำแหน่งตามวิชาชีพ ค่าล่วงเวลาที่เหมาะสม
ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย กล่าวว่า โดยสวัสดิการที่สำคัญอีกอย่างก็คือการมีหลักสูตรเพิ่มเติมให้เป็น Double Degree ในหลักสูตรบริหารจัดการองค์กรสุขภาพ ซึ่งหมายความว่าทุกปริญญาตรีของ สบช. ในปีสุดท้ายของการเรียนจะสามารถลงทะเบียนเรียน Master Degree เพิ่มเติมได้ เพื่อที่จะให้มีสถานะพร้อมที่จะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นบุคลากรที่สามารถทำงานวิจัยระดับพื้นที่ได้ ซึ่งจะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เป็นการยกระดับระบบบริการให้เท่ากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ ไม่ใช่เพียงให้บริการอย่างเดียวแต่สามารถมีการวิจัยนวัตกรรมได้ด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการหารือโครงการนี้กับท่านนายกฯ เพื่อให้ท่านเห็นชอบต่อไป