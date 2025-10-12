แวนทีฟ เผยผลวิจัย-นวัตกรรมล่าสุด ในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ ยกระดับรักษาผู้ป่วยวิกฤต
แวนทีฟ ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในงานประชุม The 6th Asia Pacific Acute Kidney Injury & Continuous Renal Replacement Therapy Conference 2025 หรือ APAC AKI CRRT Conference 2025 ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดตัวผลวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดที่สนับสนุนแนวทางการรักษาด้วยการกำจัดของเสียออกจากเลือดภายนอกร่างกาย (Extracorporeal Blood Purification)
แวนทีฟ (Vantive) ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกในการรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 70 ปี ได้เผยผลวิจัยทางการแพทย์ล่าสุด ที่สนับสนุนแนวทางการรักษาด้วยการกำจัดของเสียออกจากเลือดภายนอกร่างกาย (Extracorporeal Blood Purification) ภายในงานประชุม APAC AKI CRRT Conference 2025 ครั้งที่ 6 (6th Asia Pacific Acute Kidney Injury & Continuous Renal Replacement Therapy Conference 2025) ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยวิกฤต และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานประชุมครั้งนี้ แวนทีฟมีบทบาทสำคัญในการร่วมจัดทำเอกสารคำแนะนำ (Consensus Paper) เพื่อเผยแพร่แนวทางให้แก่วงการแพทย์ว่าด้วยการรักษาด้วยการกำจัดของเสียออกจากเลือดภายนอกร่างกาย (Extracorporeal Blood Purification) รวมถึงการศึกษากลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายในงานประชุม APAC AKI CRRT Conference 2025 เพื่อรายงานและนำเสนอผลการวิจัย รวมถึงนวัตกรรมการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) และการดูแลอวัยวะหลายส่วนพร้อมกัน (Multi-organ support)
โดยผลงานวิชาการทั้งสองฉบับถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแนวทางรูปแบบใหม่ในการจัดการกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะอักเสบรุนแรง ช่วยให้แพทย์มีองค์ความรู้ในการตัดสินใจและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต
ศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในฐานะผู้นำการวิจัยและการจัดทำเอกสารข้างต้น กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า การจัดทำเอกสารคำแนะนำ เกี่ยวกับแนวทางการรักษาด้วยการกำจัดของเสียออกจากเลือดภายนอกร่างกาย (Extracorporeal Blood Purification) เพื่อเผยแพร่แก่แพทย์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในงานประชุมครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การได้ทำงานร่วมกับ แวนทีฟมีส่วนช่วยให้เราสามารถนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับภาวะไตวายเฉียบพลัน มาต่อยอดเป็น แนวทางการรักษาที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคของเราได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค เพื่อรับมือกับภาวะอวัยวะล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศ.ภาม จี หง็อก ถาว จากโรงพยาบาลโชเรย์ (Cho Ray) ประเทศเวียดนาม หนึ่งในคณะผู้จัดทำเอกสารคำแนะนำฉบับนี้กล่าวเสริมว่า ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทุกนาทีล้วนมีค่า ความมุ่งมั่นของแวนทีฟในการพัฒนา
แนวทางการดูแลอวัยวะหลายส่วนพร้อมกัน (Multi-organ support) ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่แพทย์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโรงพยาบาลโชเรย์ เพราะไม่เพียงช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาผู้ป่วยวิกฤตในเวียดนามให้ดียิ่งขึ้น
ในฐานะผู้นำการบำบัดและรักษาอวัยวะสำคัญของร่างกาย แวนทีฟพร้อมเดินหน้าภายใต้แนวคิด “ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้” (Extending Lives, Expanding Possibilities) ด้วยการนำเสนองานวิจัยควบคู่ไปกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายผลการรักษาในด้านการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) และการดูแลอวัยวะหลายส่วนพร้อมกัน (Multi-organ support) ภายในงานประชุม APAC AKI CRRT Conference ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแวนทีฟในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ผ่านการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาล การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนด้านการอบรมวิชาการ
ดร.คูลจินเดอร์ ซิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของแวนทีฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านการบำบัดรักษาอวัยวะที่สำคัญ แวนทีฟมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคในการผลักดันแนวทางการรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบที่สามารถรองรับทั้งการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) และการดูแลอวัยวะหลายส่วนพร้อมกัน (Multi-organ support) เรายืนยันว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ทั้งด้านการวินิจฉัยการรักษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดการกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป