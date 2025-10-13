ศิริราชน้อมรำลึก ร่วมใจจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีที่ 9) ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีที่ 9) ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวในพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ ไม่เคยมีวันใดที่พระองค์จะว่างเว้นจากการทรงงาน และไม่เคยมีวันใดที่พระองค์จะไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของคนไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านต่างๆ และทรงวางแนวทางต่างๆ ไว้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศชาติ ให้คนไทย อยู่ดี กินดี มีความสุขกันถ้วนหน้า และยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ก่อให้เกิดคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง พระองค์ทรงเป็น “ต้นแบบแห่งความดี” คนไทยโชคดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย นับเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดอยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งราชวงศ์จักรี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
โดยภายในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีที่ 9) ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” มีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมมากมาย เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-07.40 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน 50 รูป ออกรับบิณฑบาตรจากบริเวณประตูท่าน้ำศิริราช (ประตู 8) จนถึงตึกศรีสังวาลย์ ต่อมาในเวลา 08.05 – 08.10 น. พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในปีนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๙ ปี รำลึก ใต้ร่มพระบารมี ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ซึ่งจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ และพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ ที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของในความทรงจำ อาทิ ชุดเจ้าพนักงานภูษามาลา ผู้ประคองพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร กระปุกออมสินชุดทรงงานในโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” และประติมากรรมอมตะแห่งรัชสมัย “ประดุจฟ้า โน้มสู่ดิน” พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ คุณยายตุ้ม จันทนิตย์ ที่ชวนให้หวนรำลึกถึง พร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมสักการะพระบรมรูป “70 ปีครองราชย์ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระเมตตาและบารมี” ในพระอิริยาบถทรงโบกพระหัตถ์ ซึ่งสะท้อนถึงความเมตตาที่พระองค์มีให้แก่ราษฎร ผู้สนใจสามารถร่วมเข้าชมได้ในระหว่างวันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 02 414 1476