ห่วง พะยูนไทย เกยตื้นตายพุ่ง 3 เท่า เหตุหญ้าทะเลแห่งตาย เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ

ห่วงพะยูนไทย เกยตื้นตาย 2 ปี 112 ตัว เหตุจากหญ้าทะเลแห้งตาย เทียบสถิติกับปีก่อนๆ เสียชีวิตเพิ่ม 3 เท่าตัว มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง ฯ เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ
จากการพบซากพะยูนเกยตื้นตายล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่บริเวณป่าชายเลน เกาะสหยา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และมีรายงานจากหลายแหล่งที่ชี้ว่ามีพะยูนเกยตื้นตายเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง อีกทั้งมีการตัดเขี้ยวพะยูนเพื่อการค้าด้วยนั้น
ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายเผด็จ ลายทอง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ต.ท. เอกพล ปัญจมานนท์ รอง ผกก.1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล, นายนาวี ช้างภิรมย์ หัวหน้าชุดเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้า หารือเกี่ยวกับแผนงานโครงการอนุรักษ์พะยูน และ การป้องกันปราบปรามการตัดเขี้ยวพะยูน ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าในการประชุมได้นำเสนอสาเหตุการเกยตื้นของพะยูน เป็นเพราะขาดแหล่งอาหารหญ้าทะเลเป็นส่วนใหญ่ และยังพบว่ามีพะยูนเกยตื้นตายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ ถึง 3 เท่า นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับประเด็นพะยูนถูกตัดหัวหรือเขี้ยวสูญหาย โดยที่ผ่านมาในปี 2566-2568 พบพะยูนเกยตื้นทั้งหมด 112 ตัว ถูกลักลอบตัดเขี้ยว/หัว ทั้งหมด 8 ตัว และในเฉพาะปี 2568 พบซากพะยูนเกยตื้นทั้งหมด 2 ตัว และพบถูกลักลอบตัดหัวหลังตายเพิ่มอีก 1 ตัว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อหาสาเหตุหรือบุคคลที่กระทำความผิด ในตอนท้ายการประชุม ได้ขอให้หน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์หากพบเห็นสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บหรือพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบ และช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ทางด้านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ช่วยเหลือพะยูนผ่านการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักแก่ชุมชนและเยาวชนในโรงเรียน ในการอนุรักษ์พะยูนและสิ่งแวดล้อมทางทะเล, ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของพะยูนที่พบซาก เพื่อหาทางป้องกันปัญหา เช่น การเสียชีวิตจากการขาดอาหารหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนให้มีความเหมาะสม และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ