หนัดกินผัก จัด Big CSR รับมอบเสื้อผ้า สร้างคะแนนแฟชั่นโชว์ ก่อนลุย งานกินผักแฟร์ 2025
วันที่ 13 ตุลาคม นายณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มหนัดกินผัก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ณ ท่าเรือบางกอกไอส์แลนด์ พระราม 3 ทางกลุ่ม เดินหน้าสร้างพลังแห่งชุมชนสายเขียวด้วยกิจกรรม “Swap shirt กับ Miss Mary Jane” แฟชั่นแคมเปญสุดสร้างสรรค์ ที่เชิญชวนทุกคนร่วม “แบ่งปันเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว” เพื่อส่งต่อความอบอุ่นให้กับผู้ไร้บ้านในกรุงเทพฯ พร้อมสะสมคะแนนพิเศษให้ผู้เข้าประกวด Miss Mary Jane สำหรับใช้ตัดสินในรอบ Final Walk บนเวที “หนัดกินผักแฟร์ 2025” ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค
นายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรม Swap shirt โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้มาแบ่งปัน พร้อมร่วมภารกิจ “มิกซ์แอนด์แมทช์” กับเมนเทอร์ของแต่ละทีม เพื่อสร้างลุคแฟชั่นสุดเก๋ที่สะท้อนตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ โดยทุกชุดที่ใช้ในกิจกรรมจะถูกส่งมอบให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อความอบอุ่นและลดขยะสิ่งทอในเวลาเดียวกัน
นายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า กล่าวว่า แนวคิดของกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้น “แฟชั่นที่แบ่งปันได้ และยั่งยืนได้จริง” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มหนัดกินผักที่ต้องการสร้างชุมชนสายเขียวแห่งการให้และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสำนึกเพื่อสังคม
“สำหรับ หนัดกินผักแฟร์ 2025: ปีที่ 5 ของมิตรภาพสายเขียว ปีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
เตรียมพบกับ “หนัดกินผักแฟร์ 2025” เทศกาลสายเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยกลุ่ม หนัดกินผัก ร่วมกับ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค และ The Concert พร้อมพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Thaistick, Highsostore, Kondee420, MTGrow, The spiritual blackspearr, Ogkratom, Arunsweed, Livity๔๒๐ และอีกมากมาย
เทศกาลปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “สร้างชุมชน กระตุ้นเกษตร สนุกแบบยั่งยืน” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในไลฟ์สไตล์สายเขียว ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของไทยร่วมกัน”นายณัฐวัฒน์ กล่าว
นายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า ไฮไลต์ภายในงาน จะมีการประกวด Miss Mary Jane บนเวที Battle stage: เวทีแฟชั่นโชว์สายเขียวที่คัดผู้เข้ารอบสุดท้ายจากกิจกรรม Swap shirt มาโชว์ลุคสุดมั่นใจ พร้อมสะท้อนจิตวิญญาณของความงามที่ยั่งยืน กิจกรรม Open Mic บนเวที Battle stage: เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่และผู้มีไฟทางดนตรีได้แสดงพลังบนเวทีแห่งอิสระ กิจกรรม Healing stage: เวทีผ่อนคลายนั่งล้อมวงฟังดนตรีสมาธิอย่างใกล้ชิด Psychedelic Talk by Highttalk เวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพจิตวิญญาณ ถ่ายทอดแนวคิดเพื่อสุขภาวะที่สมดุลทั้งกายและใจ ตลาดสินค้าเกษตรและนวัตกรรมสีเขียว: รวมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพ และของดีจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ คอนเสิร์ตดนตรีสด บนเวที Stoner stage: สนุกไปกับศิลปินคุณภาพ Srirajah Rockers, Desktop Error, Bomb at Track, Rootsman Creation, Réjizz และศิลปินเซอร์ไพรส์อีกมากมาย จัดขึ้น 2 วันเต็ม (8–9 พฤศจิกายน 2568) เวลา 16:00–23:59 น. ที่ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค สถานที่สร้างแรงบันดาลใจใจกลางกรุงเทพฯ บัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายแล้วทาง The Concert
นายสุรเชษฐ์ ภักดีแสน อีกคนผู้ก่อตั้งเทศกาล “หนัดกินผัก” กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ ตนมองว่าผู้คนในศตวรรษที่ 21 มีทางเลือกมากมายในการสร้างความสุข เราอยู่ในยุคที่ความเข้าใจเริ่มมาแทนที่ความกลัว นี่คือช่วงเวลาที่ความสุขกลายเป็นสิทธิ์ไม่ใช้อาชญากรรม ผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หนัดกินผักไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือการสร้างชุมชนของคนที่เชื่อในพลังของธรรมชาติ ความยั่งยืน และความสุขที่ไม่ต้องแข่งขัน เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่กล้าที่จะกลับมาใส่ใจสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผืนดิน เสื้อผ้า หรือผู้คนในสังคม เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันในวงจรเดียวของการให้และการเติบโต”นายสุรเชษฐ์ กล่าว