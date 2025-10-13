รฟม.ใช้หุ่นยนต์ รื้อกันสาด ผนังอาคาร สน.สามเสนใหม่ หลังฝนตกหนัก
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. นายปฏิเวช เหระยัง ผู้อำนวยการ กองบริหารงานก่อสร้าง 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อัพเดตความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล และการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนใหม่ว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดิน และดำเนินการเติมวัสดุเกร้าท์ (Grouting) เพื่อเสริมเสถียรภาพของดิน และเพิ่มความแข็งแรงของทรายที่ทำการถม
โดยในปัจจุบันสามารถดำเนินการขุดเจาะสำรวจดินแล้ว จำนวน 6 หลุมเจาะ รวมทั้งได้ใช้เครื่องจักรเพื่ออัดฉีดวัสดุเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินด้วยแรงดันต่ำ (Low Pressure Grout) ได้อีกจำนวน 6 จุด สำหรับอาคาร สน.สามเสน ได้ดำเนินการรื้อกันสาด รื้อผนัง บริเวณช่วงเสาที่ 1-2 บนชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร โดยใช้โรบอตในการรื้อถอน รวมถึงได้มีการมอนิเตอร์อาคารตลอดเวลาเพื่อวัดค่าการทรุดตัวของอาคารอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารแฟลตตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงกับ สน.สามเสน และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการฯยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป
ที่ผ่านมาบริเวณจุดถนนทรุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีฝนตกลงมาอย่างหนักนานกว่า 10 นาที ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว ส่งผลให้การทำงานทั้งการเกร้าท์ และการใช้หุ่นยนต์ตัดโครงสร้างอาคารต้องหยุดชะงักชั่วคราว โดยมีเจ้าหน้าที่ USAR จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร คอยมอนิเตอร์ เฝ้าติดตามเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด