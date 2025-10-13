นางสิงห์มเหสี ปรับตัวดี หลังถูกอายัด เตรียมปล่อยเดินเล่นในคอก  กักโรคครบ 7 วัน!

นางสิงห์มเหสี ปรับตัวดี หลังถูกอายัด เตรียมปล่อยเดินเล่นในคอก กักโรคครบ 7 วันแล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากรายงานความคืบหน้าการดูแล “มเหสี” สิงโตเพศเมียอายุ 1 ปี 2 เดือน หลังถูกอายัดมาจากกรณีทำร้ายคนจนได้รับบาดเจ็บ โดยพบว่าตัวสัตว์ปรับตัวได้ดีและพร้อมออกจากกรงกักโรคแล้ว
สัตวแพทย์หญิง(สพ.ญ.) ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก รายงานว่า “มเหสี” หมายเลขไมโครชิพ 900115004392995 ที่รับมอบจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มีพัฒนาการและสัญญาณดี สามารถเข้ากันได้กับคน โดยมเหสีไม่ตื่นกลัวทีมพี่เลี้ยงและสร้างความคุ้นเคยได้ดี แสดงถึงการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ กินอาหารได้ปกติ โดยกินอาหารได้เต็มที่วันละ 3.6 กิโลกรัม ประกอบด้วยเนื้อวัว 1 กก., อกไก่ 2 กก. และโครงไก่ 0.6 กก. สุขภาพโดยรวมแข็งแรง ไม่พบความผิดปกติ ทีมสัตวแพทย์คอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบัน “มเหสี” กักโรคในกรงเลี้ยงมาครบ 7 วันตามมาตรฐานแล้ว กำลังจะได้รับอนุญาตให้ออกจากกรงและเดินเล่นในโซนคอก (สนาม) เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูและให้โอกาสเจ้าสิงโตสาวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
ทางศูนย์ฯ ยืนยันจะติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อสัตวแพทย์ทันทีหากพบความผิดปกติใดๆ เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวสัตว์และเจ้าหน้าที่