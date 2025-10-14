ชีวิตคุณภาพ

เพจประชาคมแพทย์ เผยเพลิงไหม้คอนโดฯ 38 ชั้น คร่าชีวิตอาจารย์หมอ หนีทางบันไดหนีไฟ แต่สำลักควันเสียชีวิต

เพจประชาคมแพทย์ เผยเพลิงไหม้คอนโดฯ 38 ชั้น คร่าชีวิตอาจารย์หมอ หนีทางบันไดหนีไฟ แต่สำลักควันเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม แฟนเพจเฟซบุ๊ก ประชาคมแพทย์ โพสต์ข้อความกล่าวถึงกรณีเหตุ ไฟไหม้ชั้น 16 คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างดังย่านปิ่นเกล้า ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย โดยระบุเป็นข้อความ ดังนี้

“คุณหมอไม่ควรต้องจบชีวิต…เพราะความประมาทของผู้อื่น”

รองศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง แพทย์ผู้เปี่ยมความรู้ ความสามารถ และยังเป็นพลังสำคัญของวงการแพทย์ไทย ต้องจากไปอย่างไม่สมควรเพียงเพราะสำลักควันไฟขณะหนีไฟ ของอาคารพักอาศัย ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ตรงข้ามห้างพาต้า ปิ่นเกล้า อาคารมีทั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และ พัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) ติดตั้งครบถ้วน ถือว่า ระบบดี ทุกประการ แต่กลับไม่สามารถช่วยชีวิตผู้อยู่อาศัยได้

แฟ้มภาพวันเกิดเหตุ

ระบบดี แต่… เสียงไซเรนดังขึ้นตามหน้าที่ พัดลมอัดอากาศถูกออกแบบมาอย่างดี แต่ทุกอย่างล้มเหลว อาจเพียงเพราะเคยมีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้ก่อนหน้านี้ ปัญหาส่วนใหญ่เมื่อประตูหนีไฟไม่ปิดสนิท ควันไฟก็ไหลย้อนเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตกลับกลายเป็น “ปล่องควันมรณะ” เราพบว่าสาเหตุของผู้เสียชีวิต จากเพลิงไหม้มากกว่า 90 % เกิดจาก suffocation หรือการขาดอากาศหายใจ แต่สำหรับการเสียชีวิตของคุณหมอท่านนี้ ยังต้องรอการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่นอนต่อไปว่า การขาดอากาศหายใจ เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตใช่หรือไม่และเกิดที่ใด

ADVERTISMENT

คุณหมอทำถูกทุกขั้นตอน ท่านหนีออกทางบันไดหนีไฟ ส้นทางที่ควรปลอดภัยที่สุด แต่กลับต้องจบชีวิต ซึ่งต้องรอการสอบสวนอย่างชัดเจนว่าท่านเสียชีวิต หรือเกิด Asphyxia? ที่ใด? ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการวางแนวทางการป้องกันต่อไป

ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนจะมีผู้เคราะห์ร้ายคนต่อไปอีกกี่คน?

โศกนาฏกรรมนี้ไม่ควรเกิดซ้ำอีก เพราะยังมีอาคารอีกนับพันทั่วประเทศ โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน หอพัก ที่อาจมี “ประตูหนีไฟเปิดค้างไว้” อยู่ในขณะนี้ ถ้าไม่มีใครให้ความสำคัญที่จะสำรวจอย่างจริงจัง ในประสบการณ์ของ Admin เอง ยังเคยเจอว่าบางตึกมีการเอาวัสดุหรือสิ่งของไปขวางประตูไว้ เพื่อสะดวกในการเดินขึ้นลง ระหว่างชั้น คำถามคือ… เราจะรอให้ใครอีกคนต้องตายก่อนหรือถึงจะลงมือจริงจัง?

กรอบข้อเสนอเชิงนโยบายที่ควรมีในระดับประเทศ

เพื่อไม่ให้บันไดหนีไฟ กลายเป็น “ทางตันของชีวิต”

1. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Audit) บังคับให้อาคารสูงทุกแห่งต้องตรวจสอบระบบ Pressurized Fan, Fire Door และ Fire Alarm ทุก 6 เดือน ผลตรวจต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมโยธาฯ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้

2. เพิ่มโทษผู้ละเลยหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากนิติบุคคล/ผู้จัดการอาคารละเลยการดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยจนเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ให้ถือว่าเป็น “การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย”

3. สร้างช่องทางร้องเรียน FireCheck Platform จัดตั้งระบบร้องเรียนออนไลน์สำหรับประชาชน แจ้ง “ประตูหนีไฟเปิดค้าง” หรือ “ระบบอัดอากาศไม่ทำงาน” ได้โดยตรง มีทีมตรวจสอบเฉพาะกิจในแต่ละเขต เพื่อเข้าตรวจภายใน 48 ชั่วโมง

4. รวมข้อมูลระบบหนีไฟไว้ในทะเบียนกลางอาคาร (Building Safety Registry) ให้หน่วยงานท้องถิ่นบันทึกข้อมูลระบบความปลอดภัยของอาคารทุกแห่ง และเปิดให้ตรวจสอบผ่าน QR Code บริเวณทางเข้าอาคาร