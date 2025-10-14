สานต่อมิตรภาพยั่งยืน นายกสมาคมนักข่าวฯนำทัพสื่อไทยเยือน ‘กานซู-ปักกิ่ง’ ลุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สื่อ ในปี ’50 ปีทองไทย-จีน’

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นางสาว น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนไทย 5 คน ประกอบด้วย นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นางอุษา มีชารี อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายมงคล บางประภา อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปประเทศจีน เพื่อเยือนคณะสื่อมวลชนจีน ณ เมืองหลานโจว มณฑลกานซู และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2568 ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ All China Journalists Association
ในการนี้ น.ส.น.รินี ได้นำคณะสื่อมวลชนไทยได้เข้าประชุม ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำข่าวและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวจีนกับไทยในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับ นางหลี่เสี่ยวจุน รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกานซู่ และผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลรัฐบาลมณฑลกานซู่ และคณะด้วย
ที่ห้องประชุมโรงแรมหนิงหวอจวง เมืองหลานโจว มณฑลกานซู เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568
น.ส.น.รินี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างสมาคมนักข่าวไทยและจีนที่มีมาอย่างยาวนาน ประกอบกับในปีนี้ยังเป็นวาระพิเศษที่ประเทศไทยกับจีนกำลังร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตด้วย ซึ่งเป็นนิมิตรหมายต่อความร่วมมือที่ดีและแแน่นแฟ้นต่อไปในอนาคต
ในขณะที่นางหลี่เสี่ยวจุน รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกานซู่ และผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลรัฐบาลมณฑลกานซู่ ได้แสดงความเห็นด้วยเช่นกันและพร้อมที่จะต้อนรับนักข่าวไทยในคณะต่อไปที่ต้องการจะเดินทางมาเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่กานซู รวมถึงบริบทการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นของที่นี่
สมาคมนักข่าวนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับ All China Journalists Association ในการส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 25 ปีในปีนี้ ตลอดระยะเวลา 25 ปี ทั้งสองสมาคมได้ผลัดกันจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรสื่อระหว่างสองประเทศ และเรียนรู้บริบทสื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึงประเด็นทางสังคม ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพระหว่างนักข่าวทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยและจีนผ่านการสื่อสารที่ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ และสร้างสรรค์
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารมวลชนและร่วมกันขับเคลื่อนบทบาทของสื่อในการส่งเสริมสันติภาพ ความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างประเทศต่อไป