‘ตรีนุช’ ส่งทีมแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพิจิตร มอบถุงยังชีพ แนะนำสิทธิประโยชน์

“ตรีนุช” ส่งทีมแรงงาน เดินสายช่วยน้ำท่วม พิจิตร มอบถุงยังชีพ ส่งต่อพลังใจจากกระทรวงแรงงานถึงพี่น้องผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายขัตติยะ แพนเดช ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวนมิตา วายนต์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นายวิฑูรย์ หลิมผึ้ง ผู้ทุพพลภาพซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 8 และนางณัฐนันท์ บุญธรรม อาสาสมัครแรงงานตำบลหัวดง หมู่ที่ 9 ซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน
นางสาวตรีนุช เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
“สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิจิตรได้บูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานสังกัด ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์แรงงาน รวมถึงแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร แนะแนวอาชีพและจัดหางานให้แก่แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานและสิทธิของลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ” นางสาวตรีนุช กล่าว
