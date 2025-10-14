หมอ เตือน หมึกพิมพ์จากภาชนะบรรจุอาหาร อาจมีสารรบกวนฮอร์โมน เสี่ยงเพิ่มโอกาสมะเร็งเต้านม
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 นพ.ฆนัท ครุธกูล อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และเมตาบอลิซึม เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ เรามักพบว่า ภาชนะบรรจุอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง หรือกระดาษห่ออาหาร มักมี สีสันสดใส ลวดลายพิมพ์ ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือบางร้านอาจมีการ เขียนชื่อผู้สั่งอาหารด้วยปากกาเมจิกบนถุงร้อนหรือกล่องอาหาร เพื่อช่วยจำคำสั่งซื้อให้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีพิษภัย แต่หากหมึกพิมพ์หรือหมึกปากกาไม่เหมาะสมกับการสัมผัสอาหารโดยตรง อาจกลายเป็น แหล่งสะสมของสารเคมีอันตราย ที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว
นพ.ฆนัท กล่าวว่า มี หลายงานวิจัยในยุโรปและระดับสากล (2024–2025) ที่ตรวจพบว่า หมึกพิมพ์และกาวในบรรจุภัณฑ์อาหารบางชนิด มีสารเคมีในกลุ่ม Bisphenol A (BPA), benzophenones และ phthalates ซึ่งจัดเป็น สารรบกวนฮอร์โมน (Endocrine Disruptors – EDCs) ตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ Vrije Universiteit Brussel และ University of Antwerp (2025) พบสารเคมีจากหมึกพิมพ์และกาวกว่า 100 ชนิดในตัวอย่างอาหารหลากหลายประเภท รายงานใน Nature Reviews Endocrinology (2024) ชี้ว่า สารเหล่านี้สามารถรบกวนการทำงานของ ฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งเต้านม หากได้รับซ้ำเป็นระยะเวลานาน
” ตัวอย่างใกล้ตัวที่ควรระวัง ถุงร้อนใส่โจ๊กหรืออาหารตามสั่ง ที่ร้านเขียนชื่อด้วยปากกาเมจิก ถุงกระดาษห่อของทอด ที่พิมพ์ลายหรือโลโก้ร้าน กล่องกระดาษพิมพ์ลายด้านใน ที่สัมผัสอาหารโดยตรง แก้วหรือกล่องพลาสติกพิมพ์ลาย ที่นำมาใส่อาหารร้อน เมื่ออาหารมีความร้อนหรือมีความมัน สารจากหมึกสามารถซึมเข้าสู่อาหารได้ง่าย และสะสมในร่างกายหากบริโภคเป็นประจำ”นพ.ฆนัท กล่าว
อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และเมตาบอลิซึม มีคนพยายามบอกว่า มีน้ำหมึกชนิดหนึ่งทำจากถั่วเหลือง (Soy Ink) ปลอดภัยต่อการเขียนลงบนถุงอาหารนั้น แม้หมึกถั่วเหลืองจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และลดการปล่อยสารระเหย (VOC) แต่ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยทั้งหมด เพราะยังมี ตัวทำละลาย เรซิน และโลหะหนักในเม็ดสี ที่อาจปนเปื้อนสู่ อาหารได้ หากไม่ผ่านการรับรองว่าเป็น Food-Grade Ink ตามมาตรฐานของ EU หรือ US FDA ก็เป็นอันตราย เช่นเดียวกัน
นพ.ฆนัท กล่าวว่า ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำ ให้หลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารในถุงหรือกล่องที่มีการพิมพ์ลายด้านใน อย่าใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงหรือภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรง เลือกภาชนะที่ระบุว่า Food-Grade หรือเหมาะสำหรับไมโครเวฟ ใช้กระดาษห่ออาหารที่ไม่มีการพิมพ์ลายหรือเคลือบสี
“หมึกพิมพ์และสีบนภาชนะบรรจุอาหาร แม้มีปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อย แต่หากได้รับซ้ำ ๆ โดยเฉพาะจากอาหารร้อนหรือมันเยิ้ม สารเหล่านี้อาจสะสมในร่างกาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมในระยะยาวได้”นพ.ฆนัท กล่าว