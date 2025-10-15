บอร์ดแพทย์ประกันสังคม แจงปมจ่ายค่า ‘วัคซีนไข้หวัดใหญ่’ แพง ยันทำตามมติเดิม

บอร์ดแพทย์ สปส. แจงราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นไปตามมติเดิม พร้อมปรับใหม่หากมีข้อมูลราคาถูกลง ให้เหมาะสมกับท้องตลาด ยันไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อใคร ไม่มีการซื้อของแพง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (บอร์ดแพทย์ประกันสังคม) เปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ว่า โดยปกติแล้วทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะใช้วิธีการให้โรงพยาบาลเป็นผู้จัดหาวัคซีนและทำการเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปส. ภายหลัง โดยการจ่ายเงินจะคำนวณจากราคาที่โรงพยาบาลจัดซื้อวัคซีน พร้อมกับมีค่าบริหารจัดการของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบำรุงรักษาและพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป
“หากในอนาคต เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ราคาวัคซีนลดลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งมักจะเปลี่ยนทุกปี ทางบอร์ดแพทย์ฯ ก็จะมีการหารือเพื่อพิจารณาว่าจะมีการปรับราคาอย่างไร โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หากราคาวัคซีนลดลงเท่าใด ทางบอร์ดแพทย์ฯ จะมีการตัดสินใจปรับราคาอีกครั้ง” นพ.สุรเดช กล่าว
สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่มีการกำหนดราคาไว้ที่ 250 บาท สำหรับชนิด 3 สายพันธุ์ และ 450 บาท สำหรับชนิด 4 สายพันธุ์ ซึ่งไม่มีความจำเป็นนั้น นพ.สุรเดช ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นไปตามมติเดิมของบอร์ดแพทย์ฯ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อยังคงใช้มติเช่นนี้ ก็ต้องมีการจ่ายค่าวัคซีนโดยยึดมติเดิม แต่หากในอนาคต ราคาวัคซีนถูกลง ก็จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางอนุกรรมการฯ ก็ได้มีการประชุมเรื่องนี้ และจะนำผลการประชุมมาแจ้งต่อบอร์ดแพทย์ฯ ต่อไป
“เมื่อเราซื้อวัคซีนในปีนี้ ราคาวัคซีนก็จะเป็นประมาณนี้ และหากมติเดิมยังคงอยู่ ก็จะจ่ายตามราคานี้ไป หากในปีหน้า สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เปลี่ยน รวมทั้งราคาวัคซีนลดลง มติใหม่ก็จะประกาศให้สมเหตุสมผลกับราคาในท้องตลาด หากมีข้อมูลปรากฏว่า ราคาวัคซีนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ บอร์ดแพทย์ฯ ก็จะต้องกลับไปทบทวนและปรับปรุงการจ่ายค่าใช้จ่ายใหม่” นพ.สุรเดช กล่าว
นพ.สุรเดช ยังกล่าวย้ำว่า เรื่องนี้ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเป็นการบริการประชาชนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนในราคาที่เหมาะสม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่มีการซี้ซั้วจ่ายเงิน ไม่มีการซื้อของแพง หากราคาวัคซีนลดลงในอนาคต ก็จะมีการเจรจาต่อรองและปรับราคาใหม่ตามสมควร
ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายกรณีฉีดวัคซีนของสปส. นพ.สุรเดช กล่าวว่า มีการประมาณการจากจำนวนผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน แม้ว่าในทางปฏิบัติการฉีดวัคซีนจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนก็ตาม ซึ่งสปส. ก็ยินดีจ่ายให้กับทุกคนที่มีสิทธิ โดยการประมาณการดังกล่าวได้ใช้หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณ
“คณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ที่ดูแลเรื่องส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการพิจารณาเรื่องนี้มาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม” นพ.สุรเดช กล่าว