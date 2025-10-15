ส่อล่ม! ปธ.สอบวินัย ปมซื้อตึกSkyy9 ยื่นลาออก ตรีนุช เร่งหาคนใหม่ ย้ำไม่กำหนดเวลา อยากได้ผู้ที่พร้อมจริงๆ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการสอบวินัยการเข้าซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยปมซื้อตึก Skyy9 ได้ส่งจดหมายลาออกไปแล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ต้องตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่ก่อน จึงจะเริ่มการสอบสวนได้ ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการ ระดับ C11 ขึ้นไป ขณะนี้ได้ประสานหาบุคคลที่จะมาทำงานตรงนี้ โดยไม่ได้กำหนดเวลา เพราะอยากได้คนที่มีเวลาและพร้อมจริงๆ
ทั้งนี้ ผู้สื่อขาวรายงานว่า การลาออกของคณะกรรมสอบวินัยปมตึก Skyy9 ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ คณะกรรมการที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคยตั้งขึ้นมาก่อนพ้นจากตำแหน่ง ก็ยื่นลาออก จึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
แต่ถึงแม้จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยมาแล้วถึง 2 ชุด จากข้อมูลของนางสาวตรีนุช พบว่า ไม่เคยมีการจัดประชุม หรือเริ่มกระบวนการสอบวินัยเกิดขึ้นสักครั้ง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ มีการย้ายนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ที่เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สมัยที่มีการซื้อตึก Skyy9 ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการที่เกี่ยวข้องบางคนก็เกษียณอายุไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ ต้องติดตามว่า การสอบวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตึก Skyy9 ที่ผลสอบของคณะกรรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ ระบุว่า มีความผิดปกติที่เร่งรีบในการจัดซื้อ จะล่มหรือสำเร็จในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน ที่มีระยะเวลาเพียง 4 เดือนหรือไม่