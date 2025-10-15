สปสช. เปิดแผนรับมือผู้ป่วยบัตรทอง ปม รพ.มงกุฎวัฒนะ ปิดบริการ 16 ต.ค. ยันมีรถรับส่งไปรพ.อื่น
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. เขต 13 กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่โรงพยาบาล (รพ.) มงกุฎวัฒนะ แจ้งหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2568 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ผู้มีสิทธิบัตรทองบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะได้รับผลกระทบนั้น สปสช. ขอยืนยันว่ามีการเตรียมหน่วยบริการชั่วคราวรองรับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้อย่างเพียงพอ
“โดยในเบื้องต้นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ให้ใช้บริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ชั่วคราว สปสช. ได้เชิญหน่วยบริการ และ อสส. ในพื้นที่ 8 เขต ที่ประชากร รพ.มงกุฎวัฒนะอาศัยอยู่มากที่สุด มาหารือร่วมจัดบริการและให้ข้อมูลแก่ประชาชน สปสช. ได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายโดยใช้ OP Anywhere” พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าว
พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวต่อว่า แต่สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวการหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของ รพ.มงกุฎวัฒนะ และไปที่ รพ. แล้วถูกแนะนำให้ย้ายสิทธิ หรือผู้ป่วยที่ทราบข่าวแล้วแต่มีความจำเป็นต้องไปรับบริการและไม่ทราบว่าจะต้องไปที่ไหน สามารถมาที่จุดบริการเฉพาะกิจของ สปสช. ณ ชั้น 1 โรงแรมจัมโบเทล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ รพ.มงกุฎวัฒนะ ในระหว่างวันที่ 16-24 ต.ค.2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อรับคำแนะนำในการใช้สิทธิบัตรทอง การรับบริการประเมินส่งตัว และจะมีรถรับส่งจากมูลนิธิเส้นด้ายเพื่อส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการใน รพ.รับส่งต่อตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยขอประวัติการรักษาจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ หรือเตรียมประวัติโรคประจำตัวหรือการใช้ยา เช่น ซองยา ผลการรักษาที่เคยเก็บไว้ มาด้วย เพื่อนำไปให้หน่วยบริการแห่งใหม่ด้วย เนื่องจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ ยังไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับ Health Link ทำให้การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำไม่ได้ ทั้งนี้การขอประวัติการรักษานี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/share/p/1ABgpbiJ1J/)
พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากการเข้ารับบริการใน รพ. แล้ว ผู้มีสิทธิบัตรทองยังมีทางเลือกอื่นๆ ในการเข้ารับบริการ โดยหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม ซึ่งจะมีทั้งร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกายภาพ คลินิกเทคนิกการแพทย์ และคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถค้นหาหน่วยบริการนวัตกรรมใกล้บ้านได้ที่ https://mishos.nhso.go.th/nhso4/inno_nearby# หรือสังเกตได้จากโลโก้สีแดง เขียนว่า “30 บาทรักษาทุกที่” ติดอยู่ที่ด้านหน้าหน่วยบริการ
“ในการรับบริการที่หน่วยนวัตกรรม ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถรับบริการโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจาก สปสช. จะจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการนวัตกรรมแทนผู้ป่วย 320 บาท/ครั้ง รับบริการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/คน/เดือน หรือหากไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น ๆ รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะจ่ายผ่าน OP Anywhere ได้ตามจริง ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง” พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีที่อาการป่วยมีความซับซ้อน จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลทุติยภูมิขึ้นไป ทางจุดบริการเฉพาะกิจของ สปสช. จะคัดกรอง และจัดรถรับส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ รพ.บุษราคัมจิตการุณย์ รพ.ราชวิถี 2 และ รพ.ปากเกร็ด ต่อไป
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิบัตรทองมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกใดๆ สามารถติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อสอบถามหรือขอคำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง