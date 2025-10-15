ชีวิตคุณภาพ

สปสช. เปิดแผนรับมือผู้ป่วยบัตรทอง ปม รพ.มงกุฎวัฒนะ ปิดบริการ 16 ต.ค. ยันมีรถรับส่งไปรพ.อื่น

สปสช.

สปสช. เปิดแผนรับมือผู้ป่วยบัตรทอง ปม รพ.มงกุฎวัฒนะ ปิดบริการ 16 ต.ค. ยันมีรถรับส่งไปรพ.อื่น

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. เขต 13 กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่โรงพยาบาล (รพ.) มงกุฎวัฒนะ แจ้งหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2568 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ผู้มีสิทธิบัตรทองบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะได้รับผลกระทบนั้น สปสช. ขอยืนยันว่ามีการเตรียมหน่วยบริการชั่วคราวรองรับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้อย่างเพียงพอ

“โดยในเบื้องต้นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ให้ใช้บริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ชั่วคราว สปสช. ได้เชิญหน่วยบริการ และ อสส. ในพื้นที่ 8 เขต ที่ประชากร รพ.มงกุฎวัฒนะอาศัยอยู่มากที่สุด มาหารือร่วมจัดบริการและให้ข้อมูลแก่ประชาชน สปสช. ได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายโดยใช้ OP Anywhere” พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าว

พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวต่อว่า แต่สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวการหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของ รพ.มงกุฎวัฒนะ และไปที่ รพ. แล้วถูกแนะนำให้ย้ายสิทธิ หรือผู้ป่วยที่ทราบข่าวแล้วแต่มีความจำเป็นต้องไปรับบริการและไม่ทราบว่าจะต้องไปที่ไหน สามารถมาที่จุดบริการเฉพาะกิจของ สปสช. ณ ชั้น 1 โรงแรมจัมโบเทล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ รพ.มงกุฎวัฒนะ ในระหว่างวันที่ 16-24 ต.ค.2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อรับคำแนะนำในการใช้สิทธิบัตรทอง การรับบริการประเมินส่งตัว และจะมีรถรับส่งจากมูลนิธิเส้นด้ายเพื่อส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการใน รพ.รับส่งต่อตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยขอประวัติการรักษาจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ หรือเตรียมประวัติโรคประจำตัวหรือการใช้ยา เช่น ซองยา ผลการรักษาที่เคยเก็บไว้ มาด้วย เพื่อนำไปให้หน่วยบริการแห่งใหม่ด้วย เนื่องจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ ยังไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับ Health Link ทำให้การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำไม่ได้ ทั้งนี้การขอประวัติการรักษานี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/share/p/1ABgpbiJ1J/)

ADVERTISMENT

พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากการเข้ารับบริการใน รพ. แล้ว ผู้มีสิทธิบัตรทองยังมีทางเลือกอื่นๆ ในการเข้ารับบริการ โดยหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม ซึ่งจะมีทั้งร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกายภาพ คลินิกเทคนิกการแพทย์ และคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถค้นหาหน่วยบริการนวัตกรรมใกล้บ้านได้ที่ https://mishos.nhso.go.th/nhso4/inno_nearby# หรือสังเกตได้จากโลโก้สีแดง เขียนว่า “30 บาทรักษาทุกที่” ติดอยู่ที่ด้านหน้าหน่วยบริการ

“ในการรับบริการที่หน่วยนวัตกรรม ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถรับบริการโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจาก สปสช. จะจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการนวัตกรรมแทนผู้ป่วย 320 บาท/ครั้ง รับบริการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/คน/เดือน หรือหากไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น ๆ รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะจ่ายผ่าน OP Anywhere ได้ตามจริง ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง” พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่อาการป่วยมีความซับซ้อน จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลทุติยภูมิขึ้นไป ทางจุดบริการเฉพาะกิจของ สปสช. จะคัดกรอง และจัดรถรับส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ รพ.บุษราคัมจิตการุณย์ รพ.ราชวิถี 2 และ รพ.ปากเกร็ด ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิบัตรทองมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกใดๆ สามารถติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อสอบถามหรือขอคำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สปสช.