คพ.-เทศบาล เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า พร้อมรับลอยกระทง หลังดราม่าน้ำเสีย พบค่าออกซิเจนต่ำ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากประเด็นดราม่า คลองแม่ข่าเริ่มไม่ตรงปก ชาวบ้านห่วงคลองแม่ข่าจุดเช็คอินชื่อดัง น้ำใสกลับมาเป็นน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น กระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งปรากฏภาพน้ำในคลองแม่ข่าบริเวณถนนระแกง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพกลับมาเป็นน้ำเน่าเสียอีกครั้ง น้ำในคลองเป็นสีเทาและส่งกลิ่นเน่าเสียลอยตามลมมาเป็นระยะ น้ำเน่าสีคล้ำไหลมาจากทางตอนเหนือของสายคลองไม่ขาดสาย จึงได้มอบหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ลงตรวจสอบสถานที่คลองแม่ข่าบริเวณสะพานระแกง พบว่า น้ำมีสีคล้ำ มีกลิ่นเล็กน้อย มีเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะ ไหลเข้าคลองแม่ข่า เมื่อตรวจวัดภาคสนาม พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลาย 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.20 และค่าการนำไฟฟ้า 215 “ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม จึงได้ประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว
ทางเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างฟื้นฟูคลองแม่ข่าในเฟสสาม ที่เป็นการขุดลอกคลองแม่ข่าบริเวณถนนมหิดลที่อยู่ช่วงท้ายของจุดท่องเที่ยวคลองแม่ข่าถนนระแกง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากตัวเมือง ลดปัญหาน้ำท่วม พร้อมทั้งก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัดก่อนปล่อยลงคลอง และจะประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการจัดการคุณภาพน้ำในคลองข่าให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลลอยกระทง 2568 นี้