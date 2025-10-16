อย.เตือน ‘อินฟลูเอนเซอร์-ครีเอเตอร์’ โฆษณาขายของเกินจริง ระวังช่องปลิว! เผยใช้ AI กวาดปิดช่อง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบกรณีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook Instagram YouTube TikTok LINE ถูกระงับการใช้งานหรือถูกปิดช่องทางการเผยแพร่แบบถาวร เนื่องจากมีการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น “ลดน้ำหนักได้ใน 3 วัน”, “ไม่ต้องออกกำลังกาย ก็ผอมได้ทันที”, “ลดระดับน้ำตาลในเลือด”, “รักษาเบาหวานให้หายขาด”, “เพิ่มภูมิคุ้มกัน”, “บำรุงสายตา แก้ตาแห้ง”, “สามารถเริ่มต้นทานได้ตั้งแต่ทารก 3 เดือนขึ้นไป” ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อความที่ล้วนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค และเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ผิดโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“อย. ร่วมมือกับแพลตฟอร์มในการตรวจสอบและปิดกั้นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวด และขอเตือนว่าการโฆษณาหรือรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องศึกษากฎหมายให้ดีเพราะหากทำผิด จะถูกรายงานปิดเพจ หรือถูก AI ของแพลตฟอร์มกวาดเพจหรือช่องให้ปลิวได้” ภก.เลิศชาย กล่าว
ภก.เลิศชาย กล่าวว่า โดยลักษณะของข้อความที่ห้ามโฆษณา เช่น 1.ห้ามกล่าวอ้างว่าสามารถรักษา บำบัด บรรเทาหรือป้องกันโรคได้ 2.ห้ามใช้ข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น “ปลอดภัย 100%” “ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก อย.” “ แพทย์แนะนำให้ใช้” 3.ห้ามนำเสนอภาพเปรียบเทียบลักษณะ “ก่อน – หลังใช้” มาใช้ประกอบ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะมีนโยบายกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและทางการแพทย์ หากตรวจพบว่าเนื้อหาขัดต่อนโยบาย จะมีมาตรการลงโทษตั้งแต่การจำกัดการมองเห็น การลบเนื้อหา ไปจนถึงการปิดช่องทางเผยแพร่อย่างถาวร
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายก่อนการเผยแพร่ โดยยึดหลักความปลอดภัยและสิทธิของผู้บริโภคเป็นสำคัญ หากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรืออ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556