สปส. เปิดแผนหลังปิดประชาพิจารณ์ สูตรบำนาญ ‘Care’ ตั้งเป้าใช้ปี 69

สปส. ยันเดินหน้าทำประชาพิจารณ์สูตรบำนาญ ‘Care’ จนจบ แม้ถูกบอตโจมตี พร้อมเปิดขั้นตอนหลังปิดรับฟังความเห็น ตั้งเป้าใช้ปี 69
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการทำประชาพิจารณ์สูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 หรือ “บำนาญสูตร Care” (Career Average Revalued Earnings) ว่า การทำประชาพิจารณ์บำนาญสูตร Care ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และจะสิ้นสุดการเปิดรับการทำประชาพิจารณ์วันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยหลังจากปิดการรับฟังความคิดเห็นแล้ว สปส. จะสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ และรวบรวมเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) เพื่อหารือในรายละเอียดภายในเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะกิจ) จะครบวาระการทำงานภายในสิ้นเดือนนี้
นางนิยดา กล่าวต่อว่า หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะกิจ) จะเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เพื่อพิจารณา หากบอร์ดฯ มีมติเห็นชอบ หรือเห็นควรให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายของกระทรวงตามผลประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการส่งเรื่องไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีการพิจารณาร่างฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม และส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)
“เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างฯ ก่อนส่งกลับมายังกระทรวงแรงงานเพื่อยืนยัน และส่งไปดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามลำดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สูตรการคำนวณบำนาญใหม่มีผลบังคับใช้ภายในปี 2569” นางนิยดา กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) หรือการยิงบอตเข้าโจมตีระบบเว็บไซต์ประชาพิจารณ์ ทางสปส. จะยังเปิดการทำประชาพิจารณ์ต่อไปหรือไม่ นางนิยดา กล่าวว่า ทางสปส. ยังคงเดินหน้าการทำประชาพิจารณ์บำนาญสูตร Care ต่อไปจนถึงวันครบกำหนด คือวันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยผลจากการทำประชาพิจารณ์ทั้งหมดจะถูกนำไปรวบรวมและเสนอต่อที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะกิจ) พิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด
“ต่อให้ผลประชาพิจารณ์ออกมาว่าจะมีผู้ที่เห็นด้วยกับบำนาญสูตร Care หรือไม่เห็นด้วยก็ตาม จะต้องนำเข้าสู่การหารือของคณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะกิจ) ก่อนที่จะเสนอต่อบอร์ดประกันสังคม ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามการสรุปผลของคณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะกิจ) และมติของบอร์ดฯ ว่าจะเป็นอย่างไร” นางนิยดา กล่าว
นางนิยดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ สปส. หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณากรณีเว็บไซต์การทำประชาพิจารณ์ถูกบอตโจมตี และตรวจสอบว่ามีกรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่