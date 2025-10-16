มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จี้ ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งปลดล็อคพนันโป๊กเกอร์ วอนนายกฯ เร่ง ‘พูดแล้วทำ’ ตามคำแถลงนโยบาย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน พร้อมทนายความ ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอนมติของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่อนุมัติให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาและให้อนุมัติอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ได้
นายธนากร กล่าวว่า เนื่องจากการพนันกลุ่มไพ่ อันได้แก่ ป๊อกเด้ง บาคาร่า ผสมสิบ ต่อแต้ม และโป๊กเกอร์ จัดเป็นการพนันยอดนิยมอันดับต้น ๆ ที่นำพาคนไทยเข้าเล่นพนันเป็นครั้งแรก ๆ ผลสำรวจสถานการณ์การพนันในสังคมไทย โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าในปี 2566 คนไทยราว 4 ล้าน 7 แสนคนเล่นพนันไพ่ โดยเล่นทางออฟไลน์และออนไลน์ในจำนวนใกล้เคียงกัน และเป็นที่ทราบกันดีว่า หากการพนันชนิดใดได้รับอนุญาตให้เล่นได้ตามกฎหมายย่อมมีโอกาสขยายตัว ทั้งจำนวนการจัดให้เล่นและจำนวนผู้เล่นที่จะแปรผันตามกัน หากภาครัฐไม่มีมาตรการกำกับควบคุมที่ชัดเจนการขยายตัวนี้อาจกระทบต่อการเข้าเล่นของเด็กและเยาวชน ที่นิยมเล่นพนันไพ่ไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่
“ที่สำคัญ หลังจากการมีคำสั่งปลดล็อคให้โป๊กเกอร์เป็นการพนันที่อนุมัติอนุญาตได้ เริ่มมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจโป๊กเกอร์ โดยอ้างว่าเป็นการจัดแข่งกีฬาสาธิตบ้าง หรืออ้างว่าเป็นการจัดอบรมการทำธุรกิจ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการแอบแฝงจัดการเล่นพนันโป๊กเกอร์ เหมือนเปิดช่องให้เปิดบ่อนกลางเมืองกันอย่างเอิกเกริก ภาคประชาชนจึงขอใช้สิทธิฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้พิจารณาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ที่ประกาศอย่างรีบร้อนเร่งรัด โดยยังไม่มีการออกกฎระเบียบในการกำกับดูแลการจัดแข่งขันโป๊กเกอร์ รวมถึงมติของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เห็นชอบให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬา และส่งผลให้เกิดการจัดแข่งขันขึ้นในประเทศไทยทั้งที่การจดทะเบียนตั้งสมาคมกีฬาก็ยังไม่เรียบร้อย ก่อให้เกิดสุญญากาศในการกำกับดูแล” นายธนากร กล่าว
นายธนากร กล่าวต่อว่า ขอถือโอกาสนี้วิงวอนต่อรัฐบาลให้เร่งดำเนินการตามคำแถลงนโยบายที่จะไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ไม่สนับสนุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน รวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา อาทิ โป๊กเกอร์ อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยไซเบอร์ และการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ทนายความและผู้จัดการหน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (สปสส.) กล่าวว่า การฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองกลางในคดีนี้เป็นการฟ้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568ที่อนุญาตให้เล่นไพ่โป๊กเกอร์ได้ และเพิกถอนมติประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2568 ที่เห็นชอบประกาศกำหนดกีฬาโป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬาตามมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยเหตุผลที่ต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ไม่ใช่ว่าจะขัดขวางการพัฒนาการเล่นไพ่โป๊กเกอร์เป็นกีฬา แต่เราเล็งเห็นว่า การที่กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สามารถเล่นไพ่โป๊กเกอร์ได้ในฐานะกีฬา โดยที่ยังไม่มีกฎระเบียบหรือกติกามาควบคุมการเล่นกีฬาไพ่โป๊กเกอร์ ไม่ให้มีแอบแฝงการพนัน ควรจะต้องมีการออกกฎระเบียบเพื่อการควบคุมกำกับ มีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
“การฟ้องคดีในครั้งนี้เป็นการต่อสู้เรื่องดุลพินิจการใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และดุลพินิจของมติประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สังคม อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริต จึงขอวิงวอนต่อศาลปกครองกลางได้โปรดรับคดีนี้ไว้พิจารณาเพื่อเป็นการปกป้องสังคม และขอให้รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาเพิกถอนคำสั่งและมติที่ประชุมดังกล่าวไปก่อน จนกว่าจะมีการออกกฎระเบียบควบคุมให้เข้มงวดก่อนมีการประกาศให้การเล่นไพ่โปกเกอร์เป็นกีฬาต่อไป” ดร.วศิน กล่าว