ลุยตรวจต่างด้าวเถื่อน ไลฟ์สดขายของส่งให้ลูกค้าจีน จับได้ 3 คน กกจ. ส่งดำเนินคดีทันที

กรมการจัดหางาน ลุยตรวจต่างด้าวเถื่อน ไลฟ์สดขายของส่งให้ลูกค้าจีน จับได้ 3 คน ส่งดำเนินคดีทันที ย้ำ“ต่างชาติ” ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าพบคนต่างชาติชาวจีนลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายภายในที่พักอาศัยย่านดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน บูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้การจ้างงานและการทำงานของแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง
“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในซอยอินทามระ 49 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง พบว่ามีการดัดแปลงบ้านพักเป็นโฮสเทลให้ชาวจีนเช่าพัก และมีการทำงานไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่นิยมของชาวจีนผ่านออนไลน์ อาทิ วัตถุมงคล พระเครื่อง และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งมีการแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าที่ประเทศจีน
ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิด 3 คน ชายชาวจีน 2 คน เป็นคนต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และชายชาวเมียนมา 1 คน ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำภายใน 15 วันนับแต่วันที่เข้าทำงาน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวย้ำว่า คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และจะถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะที่นายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
“กกจ. ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิแรงงานไทย และสร้างระบบการจ้างงานที่มีมาตรฐาน หากประชาชนพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02 354 1729 หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กกจ.” นายพิเชษฐ์ กล่าว
