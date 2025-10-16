ชีวิตคุณภาพ

อรรถพล เซ็นตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานฯ เผยมีความรู้ ความสามารถ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยกรมอุทยานฯพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกรมอุทยานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือตั๊น ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานฯ ด้านการบริหารจัดการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม ประสานงานในด้านนโยบาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีกรมอุทยานฯมอบหมาย

สำหรับการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายในระดับตำแหน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเทียบตำแหน่ง โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของสำนักงานอธิบดีกรมอุทยานฯ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ ด้านบริหารและอำนวยการหน่วยงาน กิจกรรมงานบริหารทั่วไป และต้องได้รับอนุมัติการเดินทางไปราชการจากอธิบดีกรมอุทยานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากอธิบดีกรมอุทยานฯ ก่อนทุกครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2569

