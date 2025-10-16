ย้ายด่วน 35 ซี9 กระทรวงทรัพย์ อริยะ เด้งอีกรอบ จาก ทสจ.ชุมพร เป็น ทสจ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามคำสั่งที่ ทส.0201.5/ว3705 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระดับ 9 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายอำนาจ สุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
2.นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
3. นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
4.นายพุทธิพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
5.นายองอาจ คณุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.พิจิตร) เป็นผอ.ทสจ.เชียงราย
6.นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ ผอ.ทสจ.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.ทสจ.พิษณุโลก
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.ทสจ.ศรีสะเกษ
8.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.ทสจ.อ่างทอง เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
9.นายเกษมสุข สุขสวัสดิ์ ผอ.ทสจ.สุโขทัย เป็น ผอ.ทสจ.มุกดาหาร
10.นายบรรเจิด ถมปัด ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.ทสจ.สุโขทัย
11.นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผอ.ทสจ.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี
12.นายพัชร์ภารุจ สุคนธร ผอ.ทสจ.พิษณุโลก เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรสงคราม
13.นายปราโมทย์ อรกิจ ผอ.ทสจ.นครปฐม เป็น ผอ.ทสจ.สระแก้ว
14.นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ผอ.ทสจ.มหาสารคาม เป็น ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด
15.นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา
16.นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.ทสจ.สุรินทร์
17.นายอริยะ เชื้อชม ผอ.ทสจ.ชุมพร เป็น ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา
18.นายรวมศิลป์ มานะจงเจริญ ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ทสจ.ชุมพร
19.นายพิบูลย์ โชตเศรษฐ์ ผอ.ทสจ.หนองคาย เป็น ผอ.ทสจ.ลพบุรี
20.นายเผด็จ พวงจำปา ผอ.ทสจ.นครพนม เป็น ผอ.สำนักบริหารงานกลาง กรมป่าไม้
21.นางลักษวรรณ พวงไม้มิ่ง ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
22.นายอำพล เวียงทอง ผอ.ทสจ.ปัตตานี เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
23.นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
24.นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
25.นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์ ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
26.นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผอ.สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
27.นายกรัณย์พล แสงทอง ผอ.สบอ.13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
28.นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.สบอ.2 (ศรีราชา) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
29.นายธราเทพ กุลพานิช ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็น ผอ.ทสจ.นครปฐม
30.นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม)
31.นายรุ่งโรจน์ อศวกุลธารินท์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
32.นายกฤศชนะ นิสสะ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
33.นายศราวุธ อุเทนรัตน์ ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็น ผอ.สบอ.2 (ศรีราชา)
34.นายปิยะพงศ์ ประพันธ์วรรณะ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็น ผอ.ทสจ.พะเยา
35.นายไชยวุฒิ อารีย์ชน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็น ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์