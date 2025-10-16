ชีวิตคุณภาพ

ย้ายด่วน 35 ซี​9​ ​กระทรวง​ทรัพย์​ อริยะ​ เด้งอีกรอบ จาก ทสจ.ชุมพร​ เป็น ทสจ.ฉะเชิงเทรา​

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวราย​งานว่า นางชญานันท์​ ภักดี​จิตต์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ​(ทส.) ลงนามคำสั่งที่​ ทส.0201.5/ว3705 แต่งตั้ง​โยกย้าย​ข้าราชการ​ในระดับ​ 9 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายอำนาจ​ สุทธิ​ ผู้อำนวยการสำ​นัก​บริหาร​งาน​กลาง​ กรมป่าไม้​ เป็น​ผู้​ตรวจราชการกรมป่าไม้

2.นายกำ​ธร​ สุวรรณ​เวช​ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

3. นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์​ ผู้อำนวยการสำนักรักษาป่าและควบคุม​ไฟป่า​ กรมป่าไม้​ เป็น​ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

4.นายพุทธิพจน์​ คูประสิทธิ์​ ผู้​อำนวยสำ​นัก​บริหาร​พื้นที่​อนุรักษ์​ที่​ 10 (อุดรธานี​) เป็น​ผู้​อำ​นว​ยการส​ำ​นัก​บริหาร​พื้นที่​อนุรักษ์​ที่​ 13 (แพร่)

5.นายองอาจ​ คณุวงศ์​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​ (ทสจ.พิจิตร) เป็น​ผอ.ทสจ.เชียงราย

6.นางสาว​วิมลชญาน์​ สถิตสุนทรพันธ์​ ผอ.ทสจ.ศรี​สะเกษ​ เป็น ​ผอ.ทสจ.พิษณุโลก

7.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์​ อ่อนไทรแก้ว​ ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา​ เป็น ​ผอ.ทสจ.​ศรีสะเกษ

8.นายชุติเดช​ กมนณชนุตม์ ผอ.ทสจ.อ่างทอง​ เป็น​ ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา

9.นายเกษมสุข​ สุขสวัสดิ์​ ผอ.ทสจ.สุโขทัย​ เป็น​ ผอ.ทสจ.มุกดาหาร​

10.นายบรรเจิด​ ถมปัด​ ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร​ เป็น ​ผอ.ทสจ.สุโขทัย​

11.นายยรรยงค์​ อินทฤทธิ์​ ผอ.ทสจ.สมุทรสงคราม​ เป็น ​ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี​

12.นายพัชร์ภารุจ​ สุคนธร ผอ.ทสจ.พิษณุโลก​ เป็น ​ผอ.ทสจ.สมุทรสงคราม​

13.นายปราโมทย์​ อรกิจ​ ผอ.ทสจ.นครปฐม​ เป็น​ ผอ.ทสจ.สระแก้ว​

14.นายสุริยา​ คูสกุลรัตน์​ ผอ.ทสจ.มหาสารคาม​ เป็น​ ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด​

15.นายวุฒิชัย​ พิรุณสุนทร​ ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์​ เป็น​ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​

16.นายเกรียงศักดิ์​ นพนนท์​ ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ​ เป็น​ ผอ.ทสจ.สุรินทร์​

17.นายอริยะ​ เชื้อชม​ ผอ.ทสจ.ชุมพร​ เป็น ​ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา​

18.นายรวมศิลป์​ มานะจงเจริญ​ ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา​ เป็น​ ผอ.ทสจ.ชุมพร

19.นายพิบูลย์​ โชตเศรษฐ​์​ ผอ.ทสจ.หนองคาย​ เป็น ​ผอ.ทสจ.ลพบุรี​

20.นายเผด็จ​ พวงจำปา​ ผอ.ทสจ.นครพนม​ เป็น​ ผอ.สำ​นักบริหารงาน​กลาง​ กรมป่าไม้​

21.นางลักษวรรณ​ พวงไม้มิ่ง​ ผอ.ทสจ.พะเยา​ เป็น ​ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 1 (เชียงใหม่​)

22.นายอำพล​ เวียงทอง​ ผอ.ทสจ.ปัตตานี​ เป็น​ ผอ.ส​ำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 2 (เชียงราย​)

23.นายอัครเดช​ วงศ์​กาฬสินธุ์​ ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด​ เป็น​ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 4 (ตาก)

24.นายวิทยา​ ปัญจมาตย์​ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์​ เป็น​ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 8 (นครราชสีมา​)

25.นายฐิติ​ ตระกูล​เลิศรัตน์​ ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ​ เป็น ​ผอ.ส​ำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่ ​12​ (นครศรี​ธรรมราช​)

26.นายโกสิทธิ์​ นิลรัตน์​ ผอ.สำ​นัก​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ที่​ 6 กรมทรัพยากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ (ทช.) เป็น​ ผอ.สำ​นัก​ป้องกัน​รักษา​ป่าและควบคุม​ไฟป่า​

27.นายกรัณย์พล​ แสงทอง​ ผอ.สบอ.13 (แพร่) กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​สัตว์ป่า​และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 3 (ลำปาง)

28.นายก้องเกียรติ​ เต็ม​ตำนาน​ ผอ.สบอ.2 (ศรีราชา) เป็น ​ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 10 (ราชบุรี)

29.นายธราเทพ​ กุลพานิช​ ผอ.สำ​นักงานสิ่งแวดล้อม​และ​ควบคุม​มลพิษ​ที่​ 5 (นครปฐม​) กรม​ควบคุม​มลพิษ​ (คพ.) เป็น ​ผอ.ทสจ.นครปฐม

30.นายศิวะปกรณ์​ วิเชียร​เพริศ​ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี​ เป็น​ ผอ.สำ​นัก​งานสิ่งแวดล้อม​และ​ควบคุม​มลพิษ​ที่​ 5 (นครปฐม​)

31.นายรุ่งโรจน์​ อศวกุลธารินท์​ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 8​ (นครราชสีมา​) เป็น​ ผอ.สำ​นัก​งานทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ที่​ 3​ (เพชรบุรี​)

32.นายกฤศชนะ​ นิสสะ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 4 (ตาก) เป็น ​ผอ.ส​ำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ที่​ 6 (พังงา)

33.นายศราวุธ​ อุเทนรัตน์​ ผอ.ทสจ.ลพบุรี​ เป็น ​ผอ.สบอ.​2 (ศรีราชา​)

34.นายปิยะพงศ์​ ประพันธ์​วรรณะ​ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 1 (เชียงใหม่​) เป็น​ ผอ.ทสจ.พะเยา

35.นายไชยวุฒิ​ อารีย์ชน​ ผอ.สำ​นัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 10 (ราชบุรี​) เป็น​ ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์​