วรรณพงษ์ เข้าก.แรงงานวันแรก ปักธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนทำงาน เร่งแก้ข้อห่วงใยของสังคม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่กระทรวงแรงงาน พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่ชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันแรก พร้อมมอบนโยบายและพูดคุยกับข้าราชการกระทรวงแรงงาน
ในโอกาสนี้ มีนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า ขอบคุณข้าราชการกระทรวงแรงงานที่ให้การต้อนรับ ตนพร้อมมาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ โดยมีนโยบายหลายอย่างที่ต้องขับเคลื่อน ไม่สามารถรอช้าได้ ซึ่งเชื่อว่า พนักงานและข้าราชการกระทรวงแรงงานมีความเป็นมืออาชีพ จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพได้
“ทั้งนี้ แรงงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่ เศรษฐกิจใหม่ ทันสมัยทันโลกเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้ใช้แรงงานด้วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นี่คือหัวใจที่เราต้องเข้าไปดำเนินการอย่างเต็มที่” พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าว
เมื่อถามถึงข้อกังวลเนื่องจากเป็นปลัดกระทรวงแรงงานโดยมาจากอีกหน่วยงานหนึ่ง พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า แม้ตนจะไม่เคยทำงานในกระทรวงแรงงานมาก่อนก็ตาม แต่ตนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคน เพราะถ้าเราไม่เชื่อมั่นเขา เราก็ทำงานคนเดียวไม่ได้ ตอนนี้ตนมีหน้าที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและผลักดัน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย อธิบดีแต่ละกรมภายในกระทรวง และรองปลัดกระทรวง ต่างก็เติบโตมาในสายงานของแต่ละคน ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำงานร่วมกันได้
“ดังนั้น จึงมั่นใจว่าประสบการณ์ต่างๆที่พวกเรามีจะมาช่วยกันได้อย่างเต็มกำลัง จะสามารถแก้ไขปัญหาและทำหน้าที่การงานให้บรรลุตามแนวทางและตามภารกิจได้“ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าว
เมื่อถามว่ามีข้อกังวลหรือห่วงใยอะไรหรือไม่ในการเข้ามารับตำแหน่งในห้วงสถานการณ์กระทรวงแรงงาน ที่มีประเด็นร้อนแรงหลายเรื่อง พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า ตนได้รับทราบจากข่าวสารแล้ว แต่เชื่อว่าทุกองค์กรมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่แล้ว ดังนั้น จึงต้องแก้ไขไปตามกระบวนการและสื่อสารให้สังคมเข้าใจด้วย โดยทำอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เพราะสังคมมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
เมื่อถามย้ำถึงข้อห่วงใย เช่น ประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) รวมถึงเรื่องแรงงานต่างด้าว พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า ตนเข้าใจว่า เรื่องนี้เป็นความกังวลความห่วงใยของผู้คนด้วย อย่างไรก็ตาม ในบ้านเมืองเราตอนนี้มีหลายสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านแรงงาน ตนก็จะเร่งเข้าไปช่วยดูช่วยแก้ไขปัญหา
“ส่วนนโยบายควิกวิน (Quick Win) ที่จะต้องดำเนินการนั้น เป็นไปตามที่รัฐบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจที่นัดประชุมทุกสัปดาห์ กระทรวงแรงงานก็เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น นโยบายควิกวินที่อยู่ในไทม์ไลน์ของนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว กระทรวงแรงงานได้รับบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนในเรื่องของอัพสกิล รีสกิลแรงงาน ก็จะสามารถดำเนินการตามแนวทางได้“ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าว