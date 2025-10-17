กกจ. ปัด ‘เลื่อน’ ขึ้นทะเบียนต่างด้าว ระบบไม่เสถียร แจง ฝ่ายมั่นคงห่วงปัญหาชายแดน

กรมจัดหางาน แจงเลื่อนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เหตุฝ่ายความมั่นคงกังวลปัญหาชายแดน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยถึงกรณีการเลื่อนการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ที่เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยมีกำหนดการเปิดขึ้นทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า เหตุที่ต้องมีการเลื่อนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปก่อนนั้นเนื่องจากว่ามีข้อห่วงใยจากฝ่ายความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องที่เราต่างก็ทราบกันอยู่ คือเรื่องชายแดน ซึ่งคิดว่าเร็วๆ นี้คงจะเรียบร้อย โดยทางฝ่ายความมั่นคงขอหารือกันก่อนว่าจะมีมาตรการอย่างไร
“เรื่องนี้ผ่านมติ ครม. แล้วแต่ถ้าฝ่ายความมั่นคงมีการหารือ โดยเฉพาะในการหารือโต๊ะเล็ก เห็นว่ามีประเด็นที่ต้องเพิ่มมาตรการหรืออย่างไร ถ้าจำเป็นจะต้องมีมาตรการใหม่ต้องรื้อใหม่ ก็ต้องเข้า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ใหม่” นายพิเชษฐ์ กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีกลุ่มนายจ้างร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาหรือไม่ เพราะหลายคนก็เตรียมขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอยู่ นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจดี ตอนนี้ยังไม่มีการร้องเรียน ทั้งนี้เจตนาเดิม ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ กระทรวงแรงงานอยากจะให้ต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายได้ขึ้นมาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะมีข้อดีอยู่ 2 ด้านคือ
1.สะดวกในการควบคุมดูแล กับนายจ้างที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับการจ้างแรงงานต่างด้าว เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าแรงงานเหล่านั้นอยู่ที่ไหน
2.ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวอยู่ ก็จะได้ใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมายจะได้สบายใจ ถือเป็นการสนับสนุนทั้งสองด้าน
เมื่อถามว่า ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นทะเบียนตามที่ตั้งใจไว้จะมีการดำเนินการอย่างไรกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายและนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า จริงๆ ก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าชุดนี้ทำงานอยู่กับนายจ้างทางเราก็พยายามกวดขันอยู่ แต่ก็เห็นใจทั้งสองด้าน เมื่อเข้ามาอยู่แล้วเราก็พยายามทำให้เขาถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองทั้งตัวแรงงานต่างด้าวเอง ขอให้รออีกสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ส่วนฝ่ายความมั่นคง ก็ยังมีข้อกังวลเล็กๆ อยู่
เมื่อถามย้ำว่า การทบทวนตรงนี้จะใช้เวลานานหรือไม่เพราะนายจ้างก็รอนำแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่มาขึ้นทะเบียน นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า นายจ้างที่กำลังรอใช้แรงงานต่างด้าว อยู่นั้นก็อย่ารอเสียงดังมาก เพราะอย่าลืมว่าคุณก็ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ เพราะทางเราก็พยายามเต็มที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะได้ชุดนี้ขึ้นมาเติมเต็มแรงงานที่ทะลักออกไป แต่ก็ต้องรอนิดหน่อยเพราะมีหลายหน่วยงาน ด้วยความห่วงใยก็ต้องเคารพความคิดเห็นต่อความห่วงใยตรงนี้ด้วย
“ย้ำว่าการเลื่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนไม่เสถียรแต่อย่างใด ไม่ต้องกังวล เพราะระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นเรื่องเงื่อนไขในสัญญาว่าหากเราใช้กระบวนการไอที ในสัญญาบอกว่าจะให้บริษัททำ หากบริษัททำแล้วไม่เสถียรตามที่เป็นข่าว ระบบของกระทรวงเราก็พร้อมที่จะเป็นคู่ขนานอยู่แล้ว” นายพิเชษฐ์ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดเลยหรือไม่ นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ขอให้รอผลการหารือของฝ่ายความมั่นคงโต๊ะเล็กก่อน ถ้าในประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานก็อาจต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม่
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊กเพจ กรมการจัดหางาน โพสต์ระบุว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องออกกฎหมายรองรับเพื่อให้คนต่างด้าวเป้าหมายอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานเป็นกรณีพิเศษ เบื้องต้นได้คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 นั้น
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนมีความอ่อนไหว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานครอบคลุมทุกมิติ จึงขอเลื่อนการจดทะเบียนคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ออกไปก่อน และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป