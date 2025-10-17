สุชาติ ยอมไม่ได้ กะโหลกค่างโผล่กลางป่าแก่งกระจาน สั่งเข้มงวดลาดตระเวน จ่อฟันจนท.ถ้ามีเอี่ยว

‘สุชาติ’ สั่งเข้ม เพิ่มการลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า หลังพบกะโหลกค่างจำนวนมากในผืนป่ามรดกโลก ‘แก่งกระจาน’
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบกะโหลกค่างเป็นจำนวนมากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมอุปกรณ์ล่าสัตว์นั้น ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า รวมถึงการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ทั้งกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะต้องสร้างความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ป่าชายเลน สัตว์ทะเล รวมไปจนถึงการจัดการขยะทะเล
“อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความสำคัญที่เราต้องช่วยกันดูแลคงความสมบูรณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่ ดังนั้น การที่ยังพบการลักลอบล่าสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากในพื้นที่จึงเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ หากสามารถสืบหาผู้กระทำผิดได้จะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด ไม่เพียงแต่ที่แก่งกระจานเท่านั้น ผืนป่าอนุรักษ์ทุกแห่งล้วนมีความสำคัญ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการลาดตระเวนและจริงจังต่อการปราบปรามกระบวนการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้
และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมได้มีนโยบายสั่งการออกไปอย่างชัดเจนเด็ดขาดแล้วว่าไม่ละเว้นเช่นกัน เพราะเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลหากทำผิดเสียเองก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นกัน และที่สำคัญคือ เพียงกำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง ผมได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วว่าจะต้องดึงชุมชน ชาวบ้าน กลุ่มเครือข่ายองค์กรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตา เป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน จึงจะเกิดเป็นผลสำเร็จได้” นายสุชาติกล่าว