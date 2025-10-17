สธ. Kick Off หมอไม่ล้า ปชช.ไม่รอฯ นำร่องรพ. 4 เขตสุขภาพ ก่อนขยายครอบคลุมทั่วประเทศ ม.ค. 69
เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 17 ตุลาคม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Kick off สาธารณสุขยุคพัฒนา หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมงาน พร้อมกับอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยนายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย ผศ.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพัฒนา กล่าวว่า นโยบาย หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการ และช่วยลดภาระงานของบุคลากร เช่น จองคิวรับบริการผ่านระบบออนไลน์ แจ้งเตือนนัดหมาย บริการการแพทย์ทางไกล ออกใบนัดหมาย ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ รับยาทางไปรษณีย์หรือ Rider เป็นต้น โดยดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาแอปฯ หมอพร้อม ให้เป็น Super App, นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลความพึงพอใจระบบบริการแบบออนไลน์
เบื้องต้นมีการนำร่องในโรงพยาบาลของ 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตฯ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เขตฯ 5 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เขตฯ 6 โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเขตฯ 4 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยจัดให้มีระบบนัดหมายออนไลน์อย่างน้อย 4 คลินิกบริการ เช่น ทันตกรรม นวดแผนไทย ฝากครรภ์ วัคซีน กายภาพบำบัด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Premium Clinic เป็นต้น และจะขยายให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในเดือนมกราคม 2569
ด้าน นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า กิจกรรม Kick off วันนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะ ซึ่งมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับสูงสุดถึง 235 แห่ง และการอบรมหลักสูตร Digital Health Transformation ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรแล้วกว่า 140 คน ซึ่งในส่วนของการยกระดับแอปฯ หมอพร้อม เป็นหมอพร้อมพลัส Super App นี้ จะรวบรวมบริการแอปฯ เกี่ยวกับสุขภาพไว้ด้วยกัน เช่น ระบบ Health Service ช่วยค้นหาหน่วยบริการ นัดหมายแจ้งเตือนออนไลน์ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ บริจาคออนไลน์ บริจาคอวัยวะ เป็นต้น บริการยกระดับสุขภาพภายใต้ Concept Healthiest เช่น Lifestyle Medicine และหมอพร้อมเครดิต ระบบคะแนนและแคมเปญสุขภาพ รวมไปถึงระบบ Caregiver ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข อำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม
สำหรับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ Kick off กิจกรรมของเขตฯ 4 มีการดำเนินการตามนโยบายหมอไม่ล้า ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบ่งเบาภาระงานบุคลากร ใช้ IoT (Internet of Things) วัดสัญญาณชีพอัตโนมัติเข้าระบบเวชระเบียน ตู้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) อำนวยความสะดวกด่านหน้า ตรวจสอบสิทธิ์ ออกบัตรคิว ลงทะเบียนที่อยู่จัดส่งยาออนไลน์ ประชาชนไม่รอ ให้บริการผ่านแอปฯ หมอพร้อม ในการลงทะเบียนและนัดหมายออนไลน์ ระบบคิวอัจฉริยะเชื่อมต่อทุกบริการ ประเมินความพึงพอใจ แจ้งผลสุขภาพพร้อมแปลผล ยืนยันตัวตนด้วย Health ID เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี ด้วยระบบ MOPH Refer จังหวัดนนทบุรี ส่งต่อแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลชุมชนถึงโรงพยาบาลศูนย์ เชื่อมต่อข้อมูลและมารับบริการแบบผู้ป่วยนัดหมายโดยไม่ต้องทำบัตรและคัดกรอง ระบบติดตามประเมินผล (CRM) เกี่ยวกับระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ