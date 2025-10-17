รัฐ เตรียมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2569 ยกระดับควบคุมแหล่งกำเนิด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ผลลัพธ์คุณภาพอากาศเปรียบเทียบ ปี 2567 – 2568 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2568 (สิ้นสุดสถานการณ์) ค่าเฉลี่ยฝุ่นทั่วประเทศ 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลง 10% จำนวนวันที่เกินมาตรฐานทั่วประเทศ 184 วัน ลดลง 2% จุดความร้อนทั่วประเทศ ลดลง 25% พื้นที่เผาไหม้ทั่วประเทศ ลดลง 27%
นายสุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นที่เกษตร โดยเน้นการจัดการและใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และบริหารการเผาในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ไฟ ควบคุมอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงาน 2) พื้นที่ป่า บูรณาการแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. ทส. ในพื้นที่ ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับ อปท. ในภารกิจควบคุมไฟป่า 3) เขตเมือง ขยายเขต Low Emission Zone ครอบคลุมทุกเขตใน กทม. เข้มงวดควันดำต้องไม่เกิน 20% การบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ ไส้กรอง 4) การจัดการหมอกควันข้ามแดน โดยการกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดการเผา และ 5) การบริหารจัดการภาพรวม ขอรับงบกลางเสริมงบปกติ แจ้งเตือนสถานการณ์ ผ่านระบบ Cell Broadcast และ SMS โดยใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการฯ
เป้าหมายปี 2569 ยกระดับจากปี 2568 ควบคุมพื้นที่เผาไหม้ พื้นที่ป่าทั่วประเทศ ลดลงอย่างน้อย 10% พื้นที่เกษตร ทั่วประเทศ ลดลงอย่างน้อย 15% พื้นที่เมือง ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบกิจการเป้าหมายปฏิบัติตามกฎหมาย 100% นายสุรินทร์ กล่าว