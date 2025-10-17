‘ตรีนุช’ สั่ง สปส.เร่งตรวจสอบกรณีรับฟังความคิดเห็นบำนาญสูตร CARE ถูกบอตโจมตี
วันนี้ (17 ตุลาคม 2568) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นบำนาญชราภาพสูตร CARE (แคร์) ของ สปส.โดยตั้งข้อสังเกตว่า การใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) หรือ การยิงบอตเข้ามาโจมตีระบบ หลังพบความผิดปกติว่ามีผู้มาทำประชาพิจารณ์จำนวนมากกว่า 900 คน ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการ สปส.กล่าวว่า ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมอบหมายให้ นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ในการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ทั้งนี้ สปส.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายประสานไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในฐานะผู้พัฒนาเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) เพื่อดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลการตอบแบบสอบถามในลักษณะที่เป็นการใช้ IO หรือไม่ อย่างไร เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบในประเด็นดังกล่าว
นางนิยดา กล่าวว่า สปส.จะครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมของคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) เพื่อหารือรายละเอียดต่อไป สปส.ขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใส หากในระหว่างนี้ ผู้ประกันตนหรือประชาชนติดขัด หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณบำนาญสูตร CARE สปส.ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม