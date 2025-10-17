ยอดประชาพิจารณ์ บำนาญสูตร Care ทะลุ 8.9 หมื่นคน ‘ษัษฐรัมย์’ ยันถูกยิงบอตจริง

ยอดประชาพิจารณ์บำนาญสูตร Care ทะลุ 8.9 หมื่นคน ‘ษัษฐรัมย์’ ยันถูกยิงบอตจริง
ภายหลังสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้ประชาชนและผู้ประกันตนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุง “สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพ” สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 ซึ่งเป็นการนำเสนอสูตรบำนาญรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า สูตรบำนาญ CARE ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และแอพพลิเคชัน Line Official Account ของ สปส. ระหว่างวันที่ 1–17 ตุลาคม 2568 นั้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ณ เวลา 15.47 น. ถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฟังความคิดเห็น พบว่า มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายแล้วจำนวน 89,177 คน ซึ่งเป็นยอดที่สะท้อนถึงความสนใจของภาคประชาชนและผู้ประกันตน ต่อประเด็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญ แต่ยังไม่นับรวมช่องทางอื่นที่ สปส. เปิดรับฟังความคิดเห็นด้วย
ขณะที่ นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงกรณีมีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) หรือยิงบอต ในการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนผ่านระบบกลางทางกฎหมาย หลังพบข้อมูลการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 900 คนภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า เราได้รับการยืนยันแล้วว่ามันคือการ “ยิงบอต” มันคือ ความอำมหิตและมองข้ามความทุกข์ระทมของคน 580,000 คน
ทั้งนี้ ทาง สปส. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการ สปส. ได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายประสานไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในฐานะผู้พัฒนาเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล