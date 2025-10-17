กรมอุทยานฯ ดำเนินการต่อเนื่องแก้ปัญหาลิงเมืองลพบุรี ชาวบ้านปลื้มไร้ปัญหาลิงรบกวนเหมือนในอดีต
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ตามที่นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่รบกวนสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ป่าจากการแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างดี นั้น
นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเทศบาลเมืองลพบุรี และจังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ต่อเนื่องปี 2568 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเบ็ดเสร็จ
โดยลิงที่ถูกดักจับทำหมันได้ถูกส่งต่อไปอนุบาลไว้ยังสถานอนุบาลสัตว์โพธิ์เก้าต้น ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองลพบุรีอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างกรงสำหรับอนุบาลลิง ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงสูงดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ เพื่อทดแทนกรงอนุบาลลิงชั่วคราว มีการเคลื่อนย้ายลิงบางส่วนไปยังกรงอนุบาลที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ลิงหลบหนีออกมาจากกรงอนุบาลชั่วคราวที่ชำรุด จนต้องมีการออกตามจับลิงกลับมาไว้ยังที่เดิม ทั้งนี้ เมื่อกรงอนุบาลใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถป้องกันการเล็ดลอดของลิงออกจากกรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอดิศักดิ์ฯ เปิดเผยต่อว่า จังหวัดลพบุรี ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาลิงอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2568 ได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการดักจับทำหมันลิง จำนวน 250 ตัว ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งการดักจับลิงในขณะนี้ ทำได้ยากกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากลิงมีจำนวนน้อยลงยังเห็นได้ชัด และลิงที่เหลืออยู่ก็ปรับสภาพเมื่อปรากฏพบเห็นเจ้าหน้าที่ จะไปแอบซ่อนตามจุดต่างๆ ทำให้พบตัวได้ยากขึ้น และเมื่อลิงพบเห็นเจ้าหน้าที่ ต่างก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
จากการพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ได้รับแจ้งว่าจำนวนลิงในพื้นที่เดิม มีจำนวนลดลงไปมากกว่า 95% ยังมีลิงจำนวนหนึ่งอาศัยหลบอยู่ตามอาคาร ตึกร้าง และบริเวณรอบเมืองเก่า คาดว่าจำนวนไม่เกิน 150 ตัว ซึ่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญใดๆให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น และไม่ส่งผลกระทบใดๆกับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของลิง ว่ายังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีอยู่หรือไม่ หากปรากฏว่าลิงที่เหลืออยู่มีภาวะที่สมดุล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ก็จะมีการศึกษาพฤติกรรมลิงอย่างใกล้ชิด จนกว่าจำนวนลิงที่เหลืออยู่ กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปกติสุข