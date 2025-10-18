ประกันสังคม ยันใช้สูตรบำนาญใหม่ ‘CARE’ ไม่มีใครได้เงินน้อยลง ชี้เป็นไปตามหลักการ ‘ส่งมากได้มาก-ส่งน้อยได้น้อย’

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การปรับสูตรบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 นั้น ยึดหลักการระบบบำนาญสากลที่คำนวณจากรายได้เฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการส่งเงินสมทบ หรือสูตร CARE (Career Average Revalued Earnings) ซึ่งเป็นการเฉลี่ยเงินเดือนทุกเดือนและปรับตามค่าเงินปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ได้รับบำนาญใกล้เคียงเดิม โดยคำนวณตามมูลค่าของค่าจ้างในวันที่เริ่มรับบำนาญ
นางนิยดา กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ได้รับบำนาญชราภาพรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 850,000 คน ซึ่งการคำนวณบำนาญสูตรใหม่จะมีผู้ได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นประมาณ 570,000 คน และผู้ได้รับบำนาญเท่าเดิมประมาณ 280,000 คน ดังนั้น สูตรใหม่จะไม่ไปลดเงินบำนาญในปัจจุบันแม้แต่รายเดียว สำหรับผู้รับบำนาญใหม่ภายใน 5 ปีนี้ สำนักงานประกันสังคมจะยังคำนวณเปรียบเทียบให้ทั้งสูตรใหม่และสูตรเก่า หากสูตรใหม่คำนวณได้น้อยกว่าสูตรเก่า จะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้ตลอดชีวิต โดยผู้ที่เกษียณปี 2569 จะได้รับการชดเชยส่วนต่าง 100% เกษียณในปี 2570 ชดเชย 80% ปี 2571 ชดเชย 60% ปี 2572 ชดเชย 40% และ ปี 2573 ชดเชย 20% ตามลำดับ ในกรณีผู้ที่รับบำนาญตั้งแต่ปี 2574 จะได้รับบำนาญตามสูตรใหม่ ซึ่งมีความสมดุลสอดคล้องกับการส่งเงินสมทบ และเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทั้งระบบในอนาคต
“ผู้รับบำนาญในอนาคต บำนาญที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบในอนาคตก่อนการขอรับบำนาญในภาพรวม หากสูตรใหม่มีผลใช้บังคับ ผู้ที่จะขอรับบำนาญภายใน 10 ปีข้างหน้าจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 8% อย่างไรก็ตาม ผู้รับบำนาญในอนาคตบางรายอาจได้รับบำนาญน้อยลงเมื่อเทียบกับสูตรเก่า โดยเฉพาะรายที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีสุดท้ายของการส่งเงินสมทบ หลักการของสูตร CARE มีความเรียบง่ายและเป็นธรรม ปรับปรุงสูตรบำนาญให้มีความสมดุลกับค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ โดยสะท้อนค่าจ้างเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการทำงาน ‘ส่งมากได้มาก ส่งน้อยได้น้อย’ ซึ่งเป็นการคำนวณตามมาตรฐานสากล” นางนิยดา กล่าว