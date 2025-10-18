กระทรวงทรัพย์ฯ รุกตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จ.เชียงราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำกก แม่น้ำรวก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ และ ประชาชนมีความกังวลว่าการจะมีการปนเปื้อนสารหนู – โลหะหนักนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ดังกล่าว หากพบการปนเปื้อนสารหนูหรือโลหะหนักอื่นๆ ก็ต้องเร่งแก้ไขและสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคแห่งใหม่ ที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
นายสุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (17 ตุลาคม 2568) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบาลแม่ยาว ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นระบบประปาภูเขา และระบบประปาบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ซึ่งใช้น้ำจากบ่อบาดาลเป็นน้ำดิบในการผลิตประปา ผลการตรวจทั้ง 2 แห่ง โดยการใช้ชุดตรวจภาคสนามทำการตรวจวัดสารหนูเบื้องต้น ไม่พบการปนเปื้อนสารหนู และได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งกลับมาวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนโลหะหนักชนิดอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคแห่งใหม่ ที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ทั้งนี้ ยังได้วางแผนตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ที่มีรายงานน้ำประปาปนเปื้อนโลหะหนัก 18 แห่ง ในพื้นที่ ต.แม่ยาว ต.ดอยฮาง ต.รอบเวียง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน และ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และขยายตรวจพื้นที่อื่นๆ เพื่อคลายวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน นายสุรินทร์ กล่าว