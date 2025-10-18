ประกันสังคม ตั้งสอบข้อเท็จจริงกรณีถูก ‘บอทป่วนประชาพิจารณ์สูตรบำนาญ CARE’ เชิญกฤษฎีกา-DGA ประชุมนัดแรกสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดประชาพิจารณ์การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ต่อการปรับใช้สูตร CARE (Career Average Revalued Earnings) ซึ่งเป็นการเฉลี่ยเงินเดือนทุกเดือนและปรับตามค่าเงินปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ได้รับบำนาญใกล้เคียงเดิม โดยคำนวณตามมูลค่าของค่าจ้างในวันที่เริ่มรับบำนาญ โดยได้รับระบบรับฟังความเห็นไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) ทั้งนี้ หลังปิดระบบแล้ว สปส.กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและสรุปข้อมูล เพื่อนำเสนอไปยังคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) ที่คาดว่าจะมีการนัดประชุมในสัปดาห์หน้า
นางนิยดา กล่าวว่า สำหรับไทม์ไลน์การประกาศใช้สูตรบำนาญ CARE นั้น สปส.มีความตั้งใจว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี 2569 แต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม สปส.ได้มีการคำนวณตัวเลขเพื่อสำรองเงินที่จะถูกนำมาใช้จ่ายบำนาญให้กับผู้ประกันตนในทุกปี ซึ่งหากมีการปรับใช้สูตร CARE ในปีหน้า ยืนยันว่า สปส.ได้สำรองเงินเอาไว้แล้วตามแผนการดำเนินงาน
เมื่อถามถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดประชาพิจารณ์ แต่มีตัวเลขการแสดงความเห็นที่อาจจะเกิดจากโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ทำงานซ้ำๆ หรือ บอท ทำให้ข้อมูลอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง นายนิยดา กล่าวว่า เรื่องนี้ทาง น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยมาก จึงได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยตนเป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการนัดประชุมครั้งแรกในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะต้องเชิญ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดระบบประชาพิจารณ์ คือ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ DGA เข้ามาร่วมประชุมด้วย โดยจะต้องเร่งประชุมก่อนที่จะมีการสรุปข้อมูลส่งไปยังคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพฯ ที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าเช่นกัน