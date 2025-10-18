สธ.เปิดงาน ‘GENOMICS THAILAND’ ประกาศความสำเร็จถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย 5 หมื่นราย ฐานข้อมูลการแพทย์แม่นยำ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน GENOMICS THAILAND : DNA Discovery Day โครงการส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านจีโนมิกส์สู่สาธารณะ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นายคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) คณะผู้บริหาร และประชาชน เข้าร่วมกว่า 200 คน
นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำของ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การแพทย์จีโนมิกส์หรือการแพทย์แม่นยำ เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธง ที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยให้เป็นเสาหลักของความมั่นคงด้านสุขภาพด้วยการแพทย์มูลค่าสูง มุ่งสู่การเป็น Medical and Wellness Hub แห่งภูมิภาค และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ซึ่งการแพทย์จีโนมิกส์ถือเป็นความก้าวหน้าครั้้งสำคัญของการแพทย์และสาธารณสุข เป็นแนวทางการรักษาสมัยใหม่ที่นำข้อมูลพันธุกรรมมาใช้ร่วมกับข้อมูลสุขภาพ ทำให้เกิดความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบจำเพาะบุคคล ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน การจัดงานในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านจีโนมิกส์ให้กับประชาชน และสังคมบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่สามารถเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์
นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า สวรส. ได้ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยจำนวน 50,000 ราย ใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมชาวไทย และนำข้อมูลพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข และสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดทางอุตสาหกรรมด้านการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศ และเกิดบริการการแพทย์จีโนมิกส์ในระบบบริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจด้านการแพทย์จีโนมิกส์มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.ท. หรือ Thai PBS กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ด้าน นายคริษ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับ “การแพทย์จีโนมิกส์ หรือ การแพทย์แม่นยำ” เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ด้านจีโนมิกส์ให้เข้าถึงสาธารณชน สร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพของเทคโนโลยีทางการแพทย์ยุคใหม่ และร่วมกันวางรากฐานของ “สังคมสุขภาวะ” ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และจริยธรรม นำประเทศไทยก้าวสู่อนาคตของการแพทย์ที่ยั่งยืนต่อไป