ประกันสังคมก้าวหน้า เปิดผล ประชาพิจารณ์ เสียงส่วนใหญ่ หนุนบำนาญสูตร CARE
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม จากกรณีที่ ประกันสังคม ได้เปิดทำประชาพิจารณ์ กรณีสูตรบำนาญใหม่ (CARE) และปิดระบบวานนี้ (17 ตุลาคม) ล่าสุด ประกันสังคมก้าวหน้า ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า “ผลประชาพิจารณ์เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนสูตรบำนาญใหม่ (CARE) ส่วนตัวเลขหลังตรวจสอบจากเจ้าของเว็บและสำนักงาน จะแจ้งแบบเป็นทางการอีกครั้งในวันทำการราชการ”
ด่านถัดไปสูตรบำนาญ CARE
1.สรุปผลประชาพิจารณ์ในอนุสูตรบำนาญ (CARE)
2.นำเข้าบอร์ดประกันสังคมเคาะเสนอแก้กฎกระทรวง
3.กระบวนการแก้กฎกระทรวง
4.ประกาศใช้กฎกระทรวง
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ได้รับบำนาญชราภาพรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 850,000 คน ซึ่งการคำนวณบำนาญสูตรใหม่จะมีผู้ได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นประมาณ 570,000 คน และผู้ได้รับบำนาญเท่าเดิมประมาณ 280,000 คน ดังนั้น สูตรใหม่จะไม่ไปลดเงินบำนาญในปัจจุบันแม้แต่รายเดียว
สำหรับผู้รับบำนาญใหม่ภายใน 5 ปีนี้ สำนักงานประกันสังคมจะยังคำนวณเปรียบเทียบให้ทั้งสูตรใหม่และสูตรเก่า หากสูตรใหม่คำนวณได้น้อยกว่าสูตรเก่า จะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้ตลอดชีวิต โดยผู้ที่เกษียณปี 2569 จะได้รับการชดเชยส่วนต่าง 100% เกษียณในปี 2570 ชดเชย 80% ปี 2571 ชดเชย 60% ปี 2572 ชดเชย 40% และ ปี 2573 ชดเชย 20% ตามลำดับ ในกรณีผู้ที่รับบำนาญตั้งแต่ปี 2574 จะได้รับบำนาญตามสูตรใหม่ ซึ่งมีความสมดุลสอดคล้องกับการส่งเงินสมทบ และเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทั้งระบบในอนาคต